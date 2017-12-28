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Яркие высказывания действующих лиц «Ведомостей»

Чего стыдится Микаил Шишханов, как председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф познакомился с Олегом Дерипаской и что Сергей Собянин считает враньем
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