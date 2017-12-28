Яркие высказывания действующих лиц «Ведомостей»
Чего стыдится Микаил Шишханов, как председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф познакомился с Олегом Дерипаской и что Сергей Собянин считает враньем
Аркадий Волож, основатель и гендиректор «Яндекса»:
«Все мы – и вы, и я – являемся в 99% случаев пользователями. Любой из нас приложил руку в лучшем случае к какому-нибудь 1% от всего, что создается в этом мире. Почти во всех остальных случаях мы просто пользователи вещей, которые создает кто-то другой. Но именно наш выбор определяет, куда растет дерево человечества. Поэтому давайте выбирать – выбирать все, начиная от булки хлеба в магазине до любимой поисковой системы»
«Все мы – и вы, и я – являемся в 99% случаев пользователями. Любой из нас приложил руку в лучшем случае к какому-нибудь 1% от всего, что создается в этом мире. Почти во всех остальных случаях мы просто пользователи вещей, которые создает кто-то другой. Но именно наш выбор определяет, куда растет дерево человечества. Поэтому давайте выбирать – выбирать все, начиная от булки хлеба в магазине до любимой поисковой системы»
1/16
Микаил Шишханов, основной владелец Бинбанка:
«Все сделки я сам делал, все решения и риски я принимал сознательно – меня никто не заставлял. Да, я, безусловно, искал плюсы и минусы в каждой сделке. И, безусловно, ошибся. Мне стыдно, что я не справился. Но сейчас надо собраться и все довести до ума – стать примером для любого другого банка, который почувствует, что лучше выбрать здравый смысл, чем носиться со своими переживаниями – всегда ведь хочется дотянуть до последнего в надежде на чудо»
«Все сделки я сам делал, все решения и риски я принимал сознательно – меня никто не заставлял. Да, я, безусловно, искал плюсы и минусы в каждой сделке. И, безусловно, ошибся. Мне стыдно, что я не справился. Но сейчас надо собраться и все довести до ума – стать примером для любого другого банка, который почувствует, что лучше выбрать здравый смысл, чем носиться со своими переживаниями – всегда ведь хочется дотянуть до последнего в надежде на чудо»
2/16
Дмитрий Ананьев, совладелец и предправления Промсвязьбанка:
«Заявления ЦБ возводятся в ранг доказательств. Нет у ЦБ таких полномочий. Если у них есть данные, они могут сформировать запрос в правоохранительные органы. На все это требуется время. А они сразу формируют негативную повестку. И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует, и сам себе хлопает»
«Заявления ЦБ возводятся в ранг доказательств. Нет у ЦБ таких полномочий. Если у них есть данные, они могут сформировать запрос в правоохранительные органы. На все это требуется время. А они сразу формируют негативную повестку. И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует, и сам себе хлопает»
3/16
Михаил Гуцериев, основатель и основной владелец группы «Сафмар»:
«Позавчера набросал вариант, пока не дописал:
В бешеном ритме проплаченных истин
Сперло дыханьем злосчастных проблем,
Совесть моя – утраченный критик,
Я прогибаюсь, упор без колен.
Чувства мотыжат, я задыхаюсь,
Множу неделю и месяц на два,
Времени бег на злость умножаю,
Мне потакает от страха судьба»
«Позавчера набросал вариант, пока не дописал:
В бешеном ритме проплаченных истин
Сперло дыханьем злосчастных проблем,
Совесть моя – утраченный критик,
Я прогибаюсь, упор без колен.
Чувства мотыжат, я задыхаюсь,
Множу неделю и месяц на два,
Времени бег на злость умножаю,
Мне потакает от страха судьба»
4/16
Зигфрид Вольф, председатель совета директоров и совладелец «Русских машин»:
«В 2005 г., еще будучи соруководителем Magna, я прилетел в Нижний Новгород для консультаций. Во время обхода завода я встретил парня лет 35, коротко подстриженного, в рабочей униформе. Он вытягивал палеты с комплектующими. Я сказал: «Отлично выстроен процесс! Кто занимался его внедрением?» Он ответил, что это производственная система Toyota. Я представился, а он назвал свое имя: Олег... Так я, собственно, и познакомился с Олегом Дерипаской»
«В 2005 г., еще будучи соруководителем Magna, я прилетел в Нижний Новгород для консультаций. Во время обхода завода я встретил парня лет 35, коротко подстриженного, в рабочей униформе. Он вытягивал палеты с комплектующими. Я сказал: «Отлично выстроен процесс! Кто занимался его внедрением?» Он ответил, что это производственная система Toyota. Я представился, а он назвал свое имя: Олег... Так я, собственно, и познакомился с Олегом Дерипаской»
5/16
Алишер Усманов, основатель USM Holdings:
«Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется верхоглядством. Например, он говорил, что шахтеры на предприятиях Усманова «фигачат за копейки». Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом – у нас нет шахтеров»
«Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется верхоглядством. Например, он говорил, что шахтеры на предприятиях Усманова «фигачат за копейки». Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом – у нас нет шахтеров»
6/16
Элла Памфилова, председатель ЦИК:
«Я всегда ощущаю себя оппозиционером к несправедливости и нарушениям и в любом качестве стараюсь защищать людей. Поэтому всегда в оппозиции к нарушителям. Если власть что-то нарушает, то я буду об этом говорить. Я всегда так делала»
«Я всегда ощущаю себя оппозиционером к несправедливости и нарушениям и в любом качестве стараюсь защищать людей. Поэтому всегда в оппозиции к нарушителям. Если власть что-то нарушает, то я буду об этом говорить. Я всегда так делала»
7/16
Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ:
«Совершенно точно, что у Boeing и Airbus нет никакой индульгенции, чтобы вдвоем сидеть в партере этого красивого и очень дорогого действия под названием «мировая гражданская авиация». Кто и когда вмешается, покажет время. Эти попытки делаются, может, они не сразу удадутся, может, будут вначале вызывать у гигантов снисходительную улыбку»
«Совершенно точно, что у Boeing и Airbus нет никакой индульгенции, чтобы вдвоем сидеть в партере этого красивого и очень дорогого действия под названием «мировая гражданская авиация». Кто и когда вмешается, покажет время. Эти попытки делаются, может, они не сразу удадутся, может, будут вначале вызывать у гигантов снисходительную улыбку»
8/16
Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Сейчас каждый десятый пенсионер в стране, не считая самих москвичей, получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей. Каждый десятый гражданин страны получает медицинскую помощь за счет отчислений москвичей. Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, – это вранье и чушь»
«Сейчас каждый десятый пенсионер в стране, не считая самих москвичей, получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей. Каждый десятый гражданин страны получает медицинскую помощь за счет отчислений москвичей. Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, – это вранье и чушь»
9/16
Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital Partners:
«Есть такое понятие – в России много денег, но мало капитала, потому что люди не умеют распоряжаться своими деньгами, и это особенно демонстрируют времена кризиса. Мы не берем деньги у условного г-на Сидорова, [а берем] только у организованного family office г-на Сидорова»
«Есть такое понятие – в России много денег, но мало капитала, потому что люди не умеют распоряжаться своими деньгами, и это особенно демонстрируют времена кризиса. Мы не берем деньги у условного г-на Сидорова, [а берем] только у организованного family office г-на Сидорова»
10/16
Пьер-Эмманюэль Тэттанже, президент шампанского дома Taittinger:
«Cамый крупный конкурент шампанского – не другие вина, а виагра <…> Я врач и фармацевт рядом с женщинами: во время ужина меня всегда окружают женщины, я слушаю их, они рассказывают мне свои истории, жизнь, проблемы, и я им выписываю лекарство. Лекарство всегда одно и то же – шампанское»
«Cамый крупный конкурент шампанского – не другие вина, а виагра <…> Я врач и фармацевт рядом с женщинами: во время ужина меня всегда окружают женщины, я слушаю их, они рассказывают мне свои истории, жизнь, проблемы, и я им выписываю лекарство. Лекарство всегда одно и то же – шампанское»
11/16
Евгений Лотвинов, совладелец, председатель правления банка «Александровский»:
«Один предприниматель мне рассказал, что в банке с отозванной лицензией у него пропало 7 млн евро. Удалось вернуть только 100 000. Теперь нужно еще 25 лет зарабатывать. Я приглашаю его к нам, а он отвечает: «Я боюсь» <...> ЦБ вырабатывает у клиентов привычку работать с госбанками. Следующий шаг – передавать друг другу наличные деньги и открыть кассу взаимопомощи на предприятиях»
«Один предприниматель мне рассказал, что в банке с отозванной лицензией у него пропало 7 млн евро. Удалось вернуть только 100 000. Теперь нужно еще 25 лет зарабатывать. Я приглашаю его к нам, а он отвечает: «Я боюсь» <...> ЦБ вырабатывает у клиентов привычку работать с госбанками. Следующий шаг – передавать друг другу наличные деньги и открыть кассу взаимопомощи на предприятиях»
12/16
Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики:
«Проституция, контрабанда – здесь создается добавленная стоимость. Вот воровство, кража – это перераспределение, а все остальное – это производство добавленной стоимости, даже торговля краденым, например. Я к этому отношусь как статистик: если будут надежные оценки – тогда надо включать [в ВВП]. Все страны говорят, что надо, но делают так очень немногие: невозможно получить достоверные данные»
«Проституция, контрабанда – здесь создается добавленная стоимость. Вот воровство, кража – это перераспределение, а все остальное – это производство добавленной стоимости, даже торговля краденым, например. Я к этому отношусь как статистик: если будут надежные оценки – тогда надо включать [в ВВП]. Все страны говорят, что надо, но делают так очень немногие: невозможно получить достоверные данные»
13/16
Владимир Мельников, владелец и гендиректор «Глории джинс»:
«Я работал, когда советская власть в тюрьму меня три раза сажала, и мне было комфортно. Я люблю свою работу, наслаждаюсь ею. И когда при советской власти создавал, покупал, продавал, делал схемы – наслаждался. Не деньгами (хотя деньги – это, конечно, хорошо), а тем, что могу что-то сделать»
«Я работал, когда советская власть в тюрьму меня три раза сажала, и мне было комфортно. Я люблю свою работу, наслаждаюсь ею. И когда при советской власти создавал, покупал, продавал, делал схемы – наслаждался. Не деньгами (хотя деньги – это, конечно, хорошо), а тем, что могу что-то сделать»
14/16
Ален Дюкасс, президент Alain Ducasse Еntreprise:
«И я сам распробовал прелесть жизни в небольшом городе: нет ничего приятнее возвращаться из мегаполиса в Клермон-Ферран, где все рядом, нет пробок, где ты близок природе... Уверяю вас, все это очень стимулирует мозговую активность руководителя»
«И я сам распробовал прелесть жизни в небольшом городе: нет ничего приятнее возвращаться из мегаполиса в Клермон-Ферран, где все рядом, нет пробок, где ты близок природе... Уверяю вас, все это очень стимулирует мозговую активность руководителя»
15/16
Павел Шинский, гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты:
«Есть регионы, где РПЦ или представители Следственного комитета и прокуратуры являются гораздо более решающим экономическим оператором, нежели директор департамента или агентство по инвестициям»
«Есть регионы, где РПЦ или представители Следственного комитета и прокуратуры являются гораздо более решающим экономическим оператором, нежели директор департамента или агентство по инвестициям»
16/16
Самые популярные галереи