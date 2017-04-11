«Инвестируем прежде всего в людей и в новые тренды»
- Елена Виноградова,
- Александра Терентьева
- / Ведомости
Интервью Алишера Усманова «Ведомостям» помог получить... Алексей Навальный: миллиардер решил ответить Навальному, назвавшему факт пожертвования особняка на участке в 4 га фонду«Соцгоспроект» взяткой, не через принадлежащий Усманову «Коммерсантъ», а через«Ведомости».
Естественно, только этой темой интервью в «Ведомостях» ограничиться не могло, и один избогатейших людей России, совладелец «Металлоинвеста», «Мегафона», Mail.ru Group, Facebook, Alibaba, Twitter, Uber и проч. рассказал о том, как он принимает инвестиционные решения иконтролирует свои многочисленные активы, какие отрасли являются наиболеепривлекательными для будущих инвестиций и какое место в его жизни занимает фехтование.
– Вы говорили, что в 63 года отойдете от управления бизнесом, но, кажется, продолжаете им руководить.
– Сделал, как говорил. Уже три года не занимаюсь управлением бизнесом. Принимаю толькостратегические решения и занимаюсь филантропическими проектами. Больше ничего.
– Один российский бизнесмен, который перевел свой бизнес за границу и эмигрировал, сказал,что, после того как сделал это, был поражен осознанием факта, что в России 80% его времениуходило на защиту бизнеса и только 20% – на его развитие, а на Западе 80% времени он можеттратить именно на развитие. Какой процент своего рабочего времени вы тратите на защитусобственности и какой – на создание новых бизнесов и их развитие?
– Основная моя деятельность – это благотворительность и спортивные проекты. Поэтомубольшую часть своего времени трачу именно на это. Мне собственность защищать не нужно. Активы покупались на свободном рынке по достаточно высокой рыночной стоимости у частныхсобственников, к тому времени иногда уже собравших контрольные пакеты, и после тщательныхdue diligence.
Что касается менеджмента, по моим представлениям, они тратят примерно 50% времени наповышение эффективности существующих бизнес-проектов и еще 50% – на разработку новыхнаправлений.
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