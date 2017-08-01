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«Я вмешиваюсь везде, где дела идут плохо»

Михаил Гуцериев рассказывает о семи годах возрождения бизнеса, хвалит Центробанк и Эльвиру Набиуллину и читает собственные стихи
  • Галина Старинская,
  • Антон Филатов,
  • Светлана Петрова
  • / Ведомости

«Я три раза все терял и начинал сначала. Начну теперь в четвертый», – говорил Михаил Гуцериев в интервью «Ведомостям» семь лет назад., вернувшись из Лондона, куда уехал из-за уголовного преследования в России. С тех пор он вернул активы «Русснефти» и вывел компанию на IPO, занялся ритейлом – купил «Эльдорадо» и «М.видео», стал одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости и ключевым игроком на рынке жилья. Его Бинбанк входит в топ-15 крупнейших кредитных организация по размеру активов. Все эти активы скоро войдут в промышленнно-финансовую группу «Сафмар» с оборотом свыше 1 трлн руб.

Гуцериев на 20-м месте в онлайн-рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $6,3 млрд.

В день интервью в офисе «Русснефти» на Пятницкой журналисты «Ведомостей» столкнулись с Филиппом Киркоровым – звезды эстрады охотно исполняют песни на стихи Гуцериева.

Предприниматель рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь.

«Сафмар» и нефть

– Что собой представляет группа «Сафмар», как она управляется, кто за что в вашей семье отвечает?

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