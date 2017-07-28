Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Гуцериев провел ночную распродажу
Семья Гуцериева вряд ли заработала на перепродаже «М.видео»
Бумаги ритейлера были проданы с дисконтом в 6% к рыночной цене
- Светлана Ястребова,
- Наталья Ищенко
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Слияние «М.видео» и «Эльдорадо» пока не состоялось
Андрей Махонин / Ведомости
Контролирующий акционер «М.видео» Lagranolia Holdings – структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева продала 24,66% ритейлера на Московской бирже. Заявки инвесторов были собраны в ускоренном режиме: 26 июля вечером ритейлер объявил о предложении инвесторам, а к 10 утра 27 июля продажа была завершена. За пакет в ритейлере акционер выручил 17,95 млрд руб. Акции были проданы с дисконтом в 6% к закрытию в предыдущий день на Московской бирже.
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