«Мы за бортом оставляли миллионы наемных работников»

Александр Суринов о том, что видит и чего не видит статистика, о пересмотрах статданных и о том, что включать в благосостояние

На столе у руководителя Росстата лежит книга «Как лгать при помощи статистики». «Изучаем критику. В том числе и такую», – поделился Суринов. Книга, написанная Даррелом Хаффом более полувека назад, скорее, о типичных ошибках и уловках при интерпретации статданных и о том, как из них делаются неверные выводы. Но критики в адрес самой статистики много, особенно после внедрения новых классификаторов, признает Суринов: и со стороны общественности, и со стороны Минэкономразвития.

– Росстат переводят в ведение Минэкономразвития. Как вы к этому относитесь? Как это повлияет на статистику?

– Решение пока еще не принято. Но если будет принято – то что делать: у госслужащих приказы не обсуждаются. Главное – есть закон, который подтверждает нашу профессиональную независимость, а про независимость статуса в законе ничего не написано. Каким ему быть – решают руководители, которые строят государственные институты и разбираются в этом лучше, а мы разбираемся в статистике. Мы старались и будем стараться все делать профессионально. От статуса наша ответственность не изменится. Мы же уже работали в подчинении Минэкономразвития.

– Эта подчиненность как раз подвергалась критике, а выход из-под нее, например, ОЭСР оценивала как позитивный шаг.

– Очень мало стран, где статистика подчинена президенту или парламенту, в основном – какому-либо министерству: в Дании – министерству социального развития, в США – министерству коммерции, а во Франции – министерству экономики. Когда ведомство переходит от правительства к министерству, то министерство вырабатывает государственную политику в данной сфере и за ним закрепляется нормативно-правовое регулирование. А вся текущая работа – сбор данных, обработка, представление – не меняется. Независимость нашей методологии, оценок, права на комментарий и т. д. – все это соответствует основополагающим принципам статистики и закреплено в законе. Кроме того, у нас есть методсовет, где мы советуемся с экспертами, в том числе Минэкономразвития, есть международные рекомендации. Вряд ли какое-либо министерство скажет: ребята, давайте мы в России будем делать по-своему, вне зависимости от рекомендаций ООН или ОЭСР.

– А почему не скажет? Это же оно будет вырабатывать политику?

– Как можно предложить не выполнять требования, например, МВФ, если Россия – член МВФ? Или если приняла обязательства реализовать все статистические стандарты ОЭСР?

– А не возникает ли конфликта интересов в том, что Минэкономразвития ставит цели, а насколько они достигнуты – будет считать подведомственный ему Росстат? Например, министерству нужно 2% роста экономики в год, и существуют подозрения, что Росстат в этом ему поможет.