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Сергей Собянин, мэр Москвы Евгений Разумный / Ведомости

Сергей Собянин руководит Москвой семь лет. За это время доходы городского бюджета выросли более чем вдвое и в следующем году составят 2,1 трлн руб. Бюджет Москвы растет, невзирая на то что столица лишилась нефтегазовых доходов – с 2012 г., когда налог на прибыль нефтегазовых компаний стал распределяться между регионами, в которых они работают, столица потеряла около 400 млрд руб.

Рост экономики Собянин объясняет массированными вложениями города в инфраструктуру. По его словам, на рубль инвестиций Москвы приходится три рубля со стороны бизнеса. Налоговые отчисления столичного бюджета в федеральный составляют около 1 трлн руб. Это означает, что каждый десятый пенсионер в стране получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей, подсчитал Собянин. Слухи о возможном назначении премьер-министром РФ он комментировать отказывается, но говорит, что в правительстве уже работал, эту кухню хорошо знает и никакого желания менять место работы у него нет, поэтому в следующем году намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Сергей Собянин Родился в 1958 г. в с. Няксимволь Тюменской области. Окончил Костромской технологический институт и Всесоюзный юридический заочный институт, кандидат юридических наук 1982 заведующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска, 1984–1990 гг. – на комсомольской и партийной работе в Ханты-Мансийском АО

1993 первый замглавы администрации ХМАО, с 1994 г. председатель думы ХМАО

2000 первый заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе

2001 губернатор Тюменской области, с 2005 г. руководитель администрации президента

2008 зампред правительства России – руководитель аппарата правительства

2010 наделен Мосгордумой полномочиями мэра Москвы, в 2013 г. избран мэром на прямых выборах

Бюджет

– Недавно вы внесли в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2018 г., его доходная часть – более 2 трлн руб. С 2010 г., когда вы стали мэром, доходы выросли более чем в 2 раза, в то время как федеральный бюджет испытывает серьезные проблемы...

– Федеральный бюджет во многом зависит от нефтяной ренты, и падение цен на сырье серьезно осложняет ситуацию. В свое время федеральные законодатели позаботились, чтобы московский бюджет в гораздо меньшей степени зависел от этих колебаний. У нас поступления от нефтегазового сектора составляют всего 5–6%. Это не экспортные платежи и не НДПИ, это налог на прибыль, который распределяется компаниями в зависимости от числа работающих в том или ином регионе. Стабильность бюджета Москвы объясняется стабильностью экономики города. Она диверсифицирована: если проседают одни сегменты, их восполняют другие. Одним из главных факторов роста экономики и, соответственно, налогов являются стабильные вложения в инфраструктуру – социальную, транспортную, инженерную. На каждый рубль, который вкладывает Москва, мы видим вложение 3 руб. со стороны бизнеса. И этот непрерывный инвестиционный поток сам по себе серьезно поддерживает экономику. Если мы уменьшим вложения в инфраструктуру, автоматически произойдет падение объемов инвестиций, начнется снижение темпов роста, падение доходов. Деньги, которые мы массированно вкладываем – а кто-то говорит, что их можно было бы потратить на какие-то другие благие цели, – как раз и дают стабильность экономике, динамику и уверенность в том, что, несмотря на все проблемы, Москва обеспечит свое стабильное развитие.

– Как кризис отразился на промышленном секторе?

– Промышленность даже в условиях экономического кризиса не просела, сейчас рост составляет 1,7%. Разработанная нами система льгот и преференций позволяет построить новое промышленное предприятие в Москве не дороже, чем в других регионах страны. Несмотря на то что у нас и рабочая сила дороже, и тарифы выше, и земля дороже. Но помощь оказывается только тем предприятиям, которые производят высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и с высокой заработной платой. Чтобы рабочие места создавались не для гастарбайтеров, а для москвичей.

– Как вы планируете развивать промышленные зоны?

– В генеральном плане определены промышленные зоны, которые подлежат реновации. Сегодня это в лучшем случае склады, а в худшем – помойки. Мы создаем обычные московские районы с технопарками, офисами. В зависимости от места расположения рассчитывается сочетание рабочих мест и жилья. Чем ближе к центру, тем меньше рабочих мест, чем дальше от центра – тем больше рабочих мест. Чтобы как можно больше рабочих мест создавалось ближе к спальным районам и уменьшалась миграция внутри города.

– Но если построить офисный центр, это не значит, что сразу появятся рабочие места.

– Мы за последние годы создали такое количество коммерческой недвижимости, которое не создавалось за всю историю Москвы. Ни в одном крупном городе такого роста не было. Мы ежегодно вводим около 9 млн кв. м, из них 3 млн – жилая недвижимость, а остальное – коммерческая. Это и промышленные предприятия, и многофункциональные центры, и офисы, и технопарки, и торговые центры. Заполнены офисы или нет – ну, извините, дураков нет. Никто просто так ничего строить не будет. У нас уровень заполняемости коммерческой недвижимости вплотную приблизился к докризисному уровню. И это при том, что мы ввели миллионы новых квадратных метров. Тут большой плюс для бизнеса: можно за меньшую сумму снять площади в торговом, офисном центре или технопарке. Прибыль девелоперов меня волнует в последнюю очередь, меня волнует создание конкурентной среды для развития бизнеса. Если бы офисы были в 2 раза дороже, чем сейчас, все бы просто сбежали в Московскую область. А мы видим, что, наоборот, возвращаются те, кто раньше уходил. Какой смысл ехать за 101-й километр, если по приличной цене можно снять помещение внутри МКАД?

– Есть мнение, что большие капитальные вложения делаются для того, чтобы к вам не пришел федеральный Минфин с предложением поделиться доходами. Ведь такие притязания у него есть: в прошлом году у вас забрали дополнительно 30 млрд руб., в этом – уже 40 млрд.

– Эта версия очень сомнительна. Мы вкладываем деньги в город для того, чтобы он развивался, чтобы москвичам было удобнее передвигаться, чтобы были новые поликлиники, парки. А не для того, чтобы что-то спрятать.

– Почему спрятать? Просто обосновать расходы и не отдать их федеральному центру.

– Нет, здесь другая логика, в которой я наших коллег из федеральных ведомств стараюсь убедить. Налоговые отчисления бюджета Москвы в федеральный бюджет составляют около 1 трлн руб., за последние годы мы увеличили эту сумму на 50–60%. За счет этого покрываются 2/3 федеральных трансфертов другим субъектам Федерации, общая сумма которых составляет 1,5 трлн руб. Я им говорю: если вы не будете нас трогать и обрезать деньги, которые идут на развитие города, через 3–4 года мы выйдем на 1,5 трлн. То есть только за счет отчислений Москвы можно будет осуществлять все трансферты всем регионам. Если вы нам обрежете бюджет, темпы развития снизятся и в результате потеряют все – и Москва, и страна в целом.

Сейчас каждый десятый пенсионер в стране, не считая самих москвичей, получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей. Каждый десятый гражданин страны получает медицинскую помощь за счет отчислений москвичей. Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, – это вранье и чушь. Все наоборот. Москва, как и все крупнейшие мегаполисы, является драйвером экономики. У нас самая высокая производительность труда – в 5–10 раз выше, чем в других регионах. Мы получаем налог на прибыль в соответствии с федеральным законодательством. И, например, Сбербанк платит этот налог в Москве, исходя из числа работающих тут своих сотрудников, он здесь обслуживает 12 млн человек. Другие регионы получают от него свою часть налога на прибыль пропорционально работающим там сотрудникам. Мы ни у кого ничего не отбираем.