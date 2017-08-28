Дороже «Мой улицы»: какие парки Москвы построят и благоустроят в этом году

Андрей Гордеев / Ведомости

Парк, возводимый на 10 га, выделенных из территории бывшего завода ЗИЛ, ни по своей площади, ни по инвестициям не входит в число крупнейших городских проектов для отдыха горожан. Но для Москвы он важен, так как является частью проекта по превращению очень крупной промзоны в современный жилой район. Сам район на прилегающей к парке территории строит группа ЛСР, она же делает и парк – но уже на деньги городского бюджета. На проект выделено более 1 млрд руб.

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