Стройки и инфраструктура

Дороже «Мой улицы»: какие парки Москвы построят и благоустроят в этом году

Десять из 129 парков, на которые власти потратят несколько миллиардов рублей
После благоустройства улиц и площадей мэрия решила сосредоточиться на парках и зеленых территориях. На них она потратит в этом году больше 50 млрд руб., следует из программы «Развитие городской среды» и уже заключенных контрактов с подрядчиками. Для сравнения: на программу «Моя улица» из бюджета в 2017 г. город планировал выделить около 35 млрд руб. Зачем паркам столько денег?
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