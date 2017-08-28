Во сколько Москве обходится создание и благоустройство парков
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Благоустройство Москвы вышло на новый уровень: к разрытым улицам и площадям этим летом добавились перекопанные парки и скверы. Город начал создавать новые и переделывать «объекты инфраструктуры отдыха» так же, как до этого улицы, – по единым стандартам, разработанным КБ «Стрелка».
Расходы Москвы на парки превосходят бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга. На территории для отдыха Москва, судя по программе «Развитие городской среды», запланировала выделить 50 млрд руб. До 25 августа структуры мэрии уже заключили контракты на создание и благоустройство в 2017 г. парков, скверов, набережных на 44,8 млрд руб., выяснили «Ведомости», изучив сайты госзакупок. Для сравнения: расходные части бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 г. – 37–39 млрд руб. (у остальных еще меньше).
На программу «Моя улица», из-за которой летом было ограничено движение практически по всему центру Москвы, в 2017 г. из бюджета планировалось выделить 34,5 млрд руб., указано в той же программе «Развитие городской среды». На деле получилось больше: по подсчетам РБК в июле, город провел тендеры по программе более чем на 42 млрд руб. Годом ранее, судя по закону об исполнении бюджета, «Моя улица» обошлась в 32 млрд руб.
Никогда прежде город не тратил столько на благоустройство мест отдыха. К примеру, в 2016 г. расходы были в два с лишним раза меньше. Чем вызвана такая щедрость?
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