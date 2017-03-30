Что благоустроят в Москве в 2017 году?

В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». Чиновники пообещали благоустроить помимо прочего около 40 км набережных, улицы вокруг Зарядья, завершить реконструкцию оставшейся половины Садового кольца и прилегающих территорий, два оставшихся участка Кремлевского кольца: Новую площадь и Китайгородский проезд, а также Ильинский сквер, и благоустроить нечетную сторону Бульварного кольца.

Заместитель мэра Петр Бирюков на пресс-конференции не смог назвать общий бюджет программы «Моя улица», сославшись на то, что еще не завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Однако чиновник заверил, что у города деньги на эту программу есть. Только на Бульварное и Садовое кольцо город в этом году потратит 15,3 млрд руб., или на треть больше, чем годом ранее, подсчитал РБК, ссылаясь на конкурсную документацию. За два года в эти магистрали город планирует вложить 25,5 млрд руб. Из статьи РБК следует, что Москва не скупится на благоустройство: в документации по госзакупкам указано, что для озеленения сосны высотой 4–5 м с обхватом ствола 25–30 см город планирует закупать по ориентировочной цене 50 725 руб., хотя в интернет-магазинах такие можно заказать за 20 000–30 000 руб., или что для Садового кольца город готов закупить более 200 прожекторов Focal по 2687 руб. за штуку, тогда как на профильных сайтах можно найти прожекторы аналогичной мощности за 1500 руб.

На благоустройство проезжей части, дворов, тротуаров, парковок нечетной стороны Бульварного кольца в 2017 г., по конкурсной документации, выделяется до 3,6 млрд руб. против 4,62 млрд руб. на четную сторону в прошлом году. Работы, как и в прошлом году, проведет ООО «Спецстрой», сообщил РБК.

Какие улицы включены в список благоустройства Москвы В центре в список для благоустройства включены Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы от Настасьинского переулка до площади Тверской заставы, площадь Тверской заставы, Лубянская площадь, улица Балчуг, Белгородский проезд, Биржевая площадь, видовая дворовая территория на Маросейке, 13, Богоявленский переулок, Болотная улица, Большая Лубянка, Лубянский проезд, Варварка, Волхонка, Житная улица, Каретный Ряд, Китайгородский проезд, 1-й, 3-й и 4-й Голутвинские переулки, улица Ленивка, Лубочный переулок, Мароновский переулок, Москворецкая улица, Нижняя Краснохолмская, Петровка, Пречистенка, Рыбный переулок, Соймоновский проезд, Сретенка, Лужнецкая набережная и улица Лужники, Устьинский проезд, Хохловская площадь, 1-й Бабьегородский переулок, Якиманский и 1-й Кадашевский переулки. Полный список улиц, которые перекопают, можно увидеть на сайте мэрии.

22 марта мэр Сергей Собянин в Совете Федерации прокомментировал претензии в адрес столичных властей о неуместности работ по благоустройству улиц и реконструкции фасадов в кризис. Он заверил тогда: «Каждый рубль, вложенный в благоустройство, возвращается в экономику». По его словам, доходы столичной экономики только от туристической отрасли составляют около 400 млрд руб. в год и «само комфортное городское пространство создает конкурентную среду относительно к другим мегаполисам мира» (цитаты по «Интерфаксу»).

Работы по программе «Моя улица» начнутся с апреля и почти полностью завершатся ко Дню города в сентябре, за исключением высадки крупномерных деревьев, которая запланирована на позднюю осень. Кроме того, планируется установка на всех объектах камер, которые будут транслировать в режиме реального времени. Заммэра Бирюков рассказал, что работы по благоустройству производятся с трехлетней гарантией. Прошлым летом, комментируя ситуацию, он же заверял, что эти работы рассчитаны на десятилетия и проводятся ради экономии бюджетных средств. Лейтмотив благоустройства Бирюков нынче сформулировал так: «Делать город не для машин, а для людей».

Как сообщает сайт мэрии, будут благоустроены территории возле станций метро «Академическая», «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Сокол», территория стадиона «Лужники», включая Лужнецкую набережную, въездные группы Алтуфьевского и Щёлковского шоссе, Мичуринского и Рязанского проспектов и шоссе Энтузиастов.

Возможно ли «автосчастье»

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин полагает, что центральная часть Москвы должна обеспечивать комфортную пешеходную среду, а те пространства, которые по программе «Моя улица» будут отобраны у автомобилистов, не изменят существенным образом дорожную ситуацию. Вице-президент Международной ассоциации городского электрического транспорта Александр Морозов соглашается: поскольку невозможно обеспечить быстрый проезд автомобилей через центр столицы (для этого потребовалось бы снести около 60% зданий и потерять архитектурное лицо города), то есть обеспечить предложение, то следует ограничить спрос со стороны автомобилистов. Но при этом надо обеспечить альтернативу в виде развитого общественного транспорта, добавляет Морозов. С ним соглашается Блинкин, который считает, что в столице, а тем более в центральной части, невозможно сделать «автосчастье» в виде беспрепятственного движения автомобилей, но наладить комфортную пешеходную среду и оптимальную работу общественного транспорта вполне реально, хотя это задача «не на 15 копеек и не на 15 минут».

По словам Блинкина, Москва - единственный мегаполис, который не испытывает проблем с финансированием городских программ, и ни одна программа не откусывает ресурсы у другой, вопрос в том, чтобы средства, заложенные в бюджете столицы на 2017-2019 гг., не были пересмотрены под влиянием макроэкономических факторов. По мнению эксперта, средства, забюджетированные под развитие общественного транспорта и благоустройство города, должны обеспечить гармоничное развитие столицы.

По мнению Морозова, в развитии городской инфраструктуры недостаточно внимания уделено троллейбусному транспорту, который давно признан эффективным во многих европейских городах в силу экологичности. В частности, в столице после реконструкции улиц часто ликвидируют контактную сеть троллейбусов под предлогом неказистости и заменяют на автобусные маршруты, что неразумно, считает он. Эксперт полагает, что следует также ввести полосу для движения общественного транспорта на Садовом кольце и вернуть трамвайные маршруты на Бульварное кольцо и проспект Сахарова.

Трамвайное движение вернется к Белорусскому вокзалу

Трамвайный маршрут пойдет от Лесной улицы на площадь Тверской заставы и будет пересекать Тверскую улицу. По оценке чиновников, от Белорусского вокзала до Каланчевской улицы тогда можно будет доехать за 20 минут, до Олимпийского проспекта — за 15 минут. Они считают, что заторов на Тверской не будет, поскольку «фаза светофора будет выстроена таким образом, чтобы максимально эффективно организовать движение как индивидуального, так и общественного транспорта». Морозов одобряет идею продления трамвайного маршрута на площадь Тверской заставы, поскольку это повысит интегрированность общественного транспорта этого важного узла («Аэроэкспресс», метро, железная дорога). С ним согласен и Блинкин.

Набережные

В результате благоустройства набережных будет создана единая прогулочная линия-дуга, которая протянется от Новодевичьего монастыря до «Москва-сити», а также вдоль исторических кварталов Замоскворечья: по Пречистенской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережной (за Кремлем маршрут пройдет мимо парка «Зарядье»). Парк «Зарядье» будет открыт в конце 2017 г., и пешеходная зона расширится на Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевую площадь — и протянется до Никольской улицы.

Повышение связности центральных районов

Для автомобильного движения будет создан сквозной проезд с ул. Васильевская на ул. Чаянова через 1-ую Тверскую-Ямскую, а ул. Чаянова станет двусторонней, что позволит повысить связность двух районов по обе стороны 1-й Тверской-Ямской улицы. Откроют автомобильное движение на Болотной набережной: на участке от Болотной улицы до ул. Серафимовича, что позволит ликвидировать бутылочное горлышко при выезде с ул. Серафимовича на Большой Каменный мост.

Приоритет общественному транспорту в центре города

Будут оборудованы выделенные полосы на Лубянском проезде, Сретенке, Большой Лубянке. Тролейбусные и автобусные маршруты поднимут из Калужского и Таганского тоннелей и пустят поверху по Садовому кольцу через Калужскую, Серпуховскую и Таганскую площади.

Как перекопали Москву в 2016 году

Е. Разумный / Ведомости За 2016–2018 г. Москва потратит на программу благоустройства «Моя улица» около 90 млрд руб., подсчитала КБ «Стрелка», разрабатывающая стандарты и концепцию благоустройства. На фото Театральный проезд 1/26 А. Астахова / Ведомости Московские власти решили разместить на строительных ограждениях информацию о, как их называет портал mos.ru, «гениях места»: знаменитых персонах, связанных с каждой из улиц. На фото Тверская улица 2/26 А. Астахова / Ведомости Ни одна улица в городе не будет полностью перекрываться из-за работ по благоустройству, но движение в центре будет серьезно ограничено, предупредил департамент транспорта Москвы. Вот как это выглядит на практике (Большая Бронная улица) 3/26 Е. Разумный / Ведомости ГИБДД пообещало усиленно следить за благоустраиваемыми улицами и оперативно отправлять регулировщиков туда, где образуется автомобильный затор. На фото Большой Кисловский переулок 4/26 Е. Разумный / Ведомости После благоустройства стоимостью 1,9 млрд руб. на нечетной стороне Нового Арбата за счет сужения проезжей части на 1,5 м появится бульвар из кленов и сосен 5/26 Е. Разумный / Ведомости На четной стороне Нового Арбата тоже будут деревья 6/26 Е. Разумный / Ведомости На Воздвиженке после благоустройства останется меньше места для машин и больше – для пешеходов 7/26 Е. Разумный / Ведомости Но сначала на Воздвиженке уберут под землю 7,6 км проводов 8/26 Е. Разумный / Ведомости Информация о работах на улицах вокруг Кремля засекречена: техническое задание не опубликовано, подрядчик выбран на закрытом конкурсе. На фото Моховая улица 9/26 Е. Разумный / Ведомости Работы с каменной мостовой на Моховой улице 10/26 Д. Новожилов / Ведомости На Таганской площади к сентябрю должны сделать пешеходные зоны и высадить более 100 деревьев 11/26 Д. Новожилов / Ведомости Рядом с Таганской площадью реконструируют Гончарный проезд 12/26 А. Астахова / Ведомости Тверскую улицу благоустроят по-новому: сюда вернутся липы, исчезнувшие более 20 лет назад 13/26 А. Гордеев / Ведомости Гранитные тумбы и кадки, установленные на Тверской в начале этого года, останутся: их лишь передвинут там, где они мешают пешеходам 14/26 А. Астахова / Ведомости Бульварное кольцо благоустраивает компания группы «Ташир», на фото Рождественский бульвар 15/26 А. Астахова / Ведомости Главная задача «Ташира» – сделать новые пешеходные зоны и высадить деревья 16/26 Д. Новожилов / Ведомости Вид деревянных настилов, без которых не пройдешь по разрытым улицам, городские власти утвердили специальным документом 17/26 А. Астахова / Ведомости Сейчас городские власти выбирают подрядчика для самого дорогого проекта этого года – благоустройства Садового кольца стоимостью 4,6 млрд руб. Здесь нужно восстановить сады, сузить проезжую часть и сделать дублеры для заездов во дворы 18/26 Е. Разумный / Веомости Большой Кисловский переулок 19/26 Е. Разумный / Веомости Газетный переулок 20/26 Е. Разумный / Веомости Калашный переулок 21/26 Е. Разумный / Веомости Крестовоздвиженский переулок 22/26 Е. Разумный / Веомости Никитский бульвар 23/26 Е. Разумный / Веомости Романов переулок 24/26 Е. Разумный / Веомости Староваганьковский переулок 25/26 Е. Разумный / Веомости Улица Знаменка 26/26

Таймс-сквер на Лубянке

Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками.

Музейный квартал

На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной, где расположены сразу два крупнейших объекта притяжения жителей и туристов — Музей имени Пушкина и храм Христа Спасителя.

Площадь Красных Ворот

На площади Красных Ворот будет создан искусственный рельеф с холмами высотой до метра, по периметру появятся скамейки, будет установлено огромное количеством парковых светильников, стилизованных под старину.