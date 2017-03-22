Собянин заявил о полной окупаемости затрат на благоустройство Москвы

Затраты бюджета Москвы на благоустройство городской среды в полном объеме возвращаются в столичную экономику, заявил в Совете Федерации мэр Сергей Собянин. Как передает «Интерфакс», он отметил, что его часто спрашивают, зачем он занимается благоустройством в условиях экономического кризиса.

«В стране кризис, а вы начинаете благоустраивать свои улицы, реконструировать фасады домов, освещение и так далее, - рассказал мэр и заверил. - Каждый рубль, вложенный в благоустройство, возвращается в экономику». По его словам, доходы столичной экономики только от туристической отрасли составляют около 400 млрд руб. в год. «Само комфортное городское пространство создает конкурентную среду относительно к другим мегаполисам мира», - уверен градоначальник.

В 2017 г. в рамках программы «Моя улица» в Москве планируется благоустроить порядка 80 улиц и площадей.

Прошлым летом, комментируя работы по благоустройству в городе, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что эти работы рассчитаны на десятилетия и проводятся ради экономии бюджетных средств. «И что бы мы ни делали, мы рассчитываем, что в процессе эксплуатации это себя окупит», - говорил чиновник.