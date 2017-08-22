Что не так с благоустроенными улицами Москвы

Евгений Разумный / Ведомости

Пешеходная зона обустроена в Столешниковом переулке (на фото) в 2012 г. Тогда работы по благоустройству велись всего на четырех улицах - Столешников переулок, Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка. Но несмотря на небольшой объем работ, они оказались не очень качественными. На протяжении всего Столешникова переулка - расколотая плита и покосившиеся бордюры. На благоустройство Столешникова переулка пять лет назад власти объявляли тендер на сумму в 40,5 млн руб. Но впоследствии он был отменен, а параметры заключенного контракта не опубликованы

7/32