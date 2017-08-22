Что не так с благоустроенными улицами Москвы
«Ведомости» обратили внимание на некоторые ошибки и недоразумения в реконструкции столичных улиц
В Москве идет самая большая волна благоустройства за всю ее историю. За короткий срок изменились десятки столичных улиц, площадей и парков. Однако скорость работ сказывается на их качестве – москвичам все чаще бросаются в глаза строительные ошибки, из-за которых многие улицы начинают разваливаться сразу после завершения благоустройства. Между тем только по программе «Моя улица» (2015-2018 гг.) на благоустройство из бюджета выделено 126 млрд руб.
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Пункт «велодорожка» вошёл в джентльменский набор характеристик любого благоустроенного участка в центре Москвы. В итоге на ул. Большая Никитская (на фото) после благоустройства в 2015 г. создалась травмоопасная ситуация – на тротуаре велодорожки оказались шире, чем пешеходная зона, к тому же частично тротуары заняли летние веранды. Такое благоустройство обошлось бюджету в 334,5 млн руб. Работы выполняло ООО «Орион» (здесь и далее суммы по данным сайта госзакупок)
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Такая же ситуация и на Малой Никитской улице (на фото) – пешеходы вынуждены шагать по велодорожкам. Между тем по российским законам за любые травмы, полученные в результате проектной ошибки, ответственность несет архитектор. То есть велосипедист, сбивший на велодорожке пешехода, окажется не виноват. Улица была благоустроена в 2015 г. за 128,5 млн руб. Контракт на работы тогда достался ООО «Роуд групп»
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Плитка – главная притча во языцех москвичей. Она имеет явные преимущества перед асфальтом – более экономичная и стойкая, ее легко менять. Но уложенная наскоро и с нарушением технологий, она долго не живет. Провалы и трещины в недавно уложенной плитке можно увидеть на многих благоустроенных улицах в центре Москвы. На фото: пересечение Тверского проезда и Тверской улицы
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По словам специалистов, проблема возникает из-за того, что под плиткой нет несущего слоя основания (например, из щебня и бетона) или он совсем мал (тонкий старый асфальт). На фото: расползающиеся плиточные конструкции в Тверском проезде, который был благоустроен в 2013 г.
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При некачественном несущем слое прежде всего проваливаются плиточные конструкции возле люков - вода идет по разрыхленным слоям, приводит плитку в движение и люки начинают вылезать. Так произошло, например, с люком в Столешниковом переулке (на фото). Недавно разъехавшуюся плитку вокруг него заменили
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Пешеходная зона обустроена в Столешниковом переулке (на фото) в 2012 г. Тогда работы по благоустройству велись всего на четырех улицах - Столешников переулок, Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка. Но несмотря на небольшой объем работ, они оказались не очень качественными. На протяжении всего Столешникова переулка - расколотая плита и покосившиеся бордюры. На благоустройство Столешникова переулка пять лет назад власти объявляли тендер на сумму в 40,5 млн руб. Но впоследствии он был отменен, а параметры заключенного контракта не опубликованы
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Уникальная проблема благоустройства Москвы – отсутствие правильного расчета ливневой канализации. Рассчитывать ливневку долго и хлопотно. Для этого нужно пройти огромный круг всяческих согласований, поскольку это самая нижняя сеть, проходящая ниже всех остальных сетей. В итоге одна только сеть ливневой канализации на некоторых улицах Москвы может оказаться дороже, чем весь проект благоустройства этих улиц. Сроки благоустройства оказываются важнее всего. Поэтому про ливневую сеть в Москве часто забывают. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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В некоторых опубликованных контрактах на благоустройство улиц дождевые канализации не выделяются отдельным пунктом для исполнения. А если и выделяются, то расходы на эту статью крайне малы. Например, в контракте на благоустройство Малой Никитской улицы стоимость затрат на дождевую канализацию – 8,19 млн руб., в то же время на замену бордюров и дорожных покрытий на этой улице власти выделили почти 38 млн руб. На фото: здание Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ на Моховой улице
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В итоге сильные ливни превращают московские улицы (особенно в центре) в реки, озера и каналы. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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Поскольку для строительства ливневки нужно раскапывать улицу, в последующем не исключено, что эта проблема станет причиной полной переделки красивых улиц, созданных по программе благоустройства
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Большинство ливневых стоков с фасадов домов в Москве выводятся прямо на пешеходные тротуары. В результате во время сильных ливней вода на прохожих льется сплошным потоком. На фото: ул. Полковая, д. 3, стр. 1 во время ливня 30 июня
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Московская улица в стиле фьюжн. Дорожное покрытие на небольшом пятачке совмещает брусчатку и несколько видов тротуарной плитки, которая частично уложена прямо на брусчатку и уже начинает ломаться
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Увидеть эту конструкцию можно на пересечении ул. Мясницкой и Чистопрудного бульвара перед рестораном «Макдональдс»
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Организацией автомобильного движения в Москве занимается департамент транспорта, а благоустройством – департамент жилищно-коммунального хозяйства. Видимо, департаменты не всегда умеют договариваться. В результате этим летом в Москве стали появляться пешеходные переходы, упирающиеся либо в клумбы, либо в заборы (на фото 1-я улица Ямского поля)...
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...либо в автомобили на парковке (на фото 1-я улица Ямского поля)
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В результате благоустройства Ленинградского проспекта в 2015 г. в начало улицы вернулся сквер, существовавший там в советские времена. Посадили деревья, поставили более 200 скамеек и даже установили для них отдельное освещение. И все бы хорошо, но если идти по скверу в сторону центра, то сквер неожиданно обрывается и выводит прямо на оживленную проезжую часть
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Рядом нет никаких пешеходных переходов. Чтобы выйти из сквера, придется довольно долго возвращаться назад до ближайшего светофора. Всего на благоустройство Ленинградского проспекта было потрачено около 2 млрд руб. Работы по контракту мэрии выполняло ООО «Спецстрой»
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Четыре года назад парк «Березовая роща» на ул. Куусинена (метро Полежаевская) благоустроили – в том числе на насыпных дорожках уложили брусчатку. Но в июле этого года местные жители обратили внимание, что брусчатку - совсем еще новую и хорошую - снова выкопали
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В конце ул. Сретенка дорожную полосу разделяет пустой широкий островок из плитки. Для чего именно служит этот островок, не ясно, но он явно затрудняет движение потока машин, пересекающих Садовое кольцо
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Еще один подарок автомобилистам. Главное - быстро сделать правильный выбор. На фото: Трубная площадь
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Островки из плитки, зачем-то сужающие проезжую часть, в народе называют «собянинские». Они образовались на многих улицах в центре Москвы после благоустройства. На фото: выезд на Садовое с Большой Спасской, он же въезд
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Все-таки можно остановиться или нет? «Ведомости» обнаружили, что в Москве не так уж мало размеченных на улицах парковок прямо под знаком, запрещающим остановку. На фото: 11-я Парковая улица, д. 9/35
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Еще одна особенность столичного благоустройства – наполовину покрашенные дома. В 2014 г. в Москве благоустроили Покровку - уложили плитку, поменяли бордюры и покрасили дома. Но покрасили только половину домов с фасада. На фото: дом Крашенинникова на Покровке, 17 (вид с фасада)
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А вот так выглядит этот памятник архитектуры XIX в. со двора. Крыша тоже покрашена только наполовину. Покровку благоустраивал по одному контракту с Маросейкой АО «Дормост», по которому было оплачено 338,3 млн руб.
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От Покровского бульвара в сторону Хитровской площади уходит Подколокольный переулок. В самом начале переулка есть небольшой сквер со взрослыми деревьями. Этим летом там прямо на корни деревьев установили бетонную ограду, которой в сквере никогда не было. Деревьям выжить в новых условиях будет не суждено
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Расколотые бордюры в самом центре – на бульваре у храма Христа Спасителя – наверняка долго не проживут
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Крестовский мост после реконструкции. Теперь тротуар через мост начинается почти с его середины. Чтобы добраться до него, людям приходится идти по узкому бордюру либо просто по проезжей части между машинами
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Так выглядит тротуар на середине Крестовского моста
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Фантазийная траектория съезда на Кутузовский проспект с Садового
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Характерные для благоустроенных улиц гранитные скаты на тротуарах доставляют немало неудобств горожанам зимой
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Традиционное для программы «Моя улица» озеленение – небольшие клумбы или бетонные кадки с тоненькими деревцами, закатанные в километры плитки. На фото – Славянская площадь после реконструкции в июле текущего года
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