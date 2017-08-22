Место для жизни

Что не так с благоустроенными улицами Москвы

«Ведомости» обратили внимание на некоторые ошибки и недоразумения в реконструкции столичных улиц
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