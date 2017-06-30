«Тропический» ливень в Москве
Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду
Сильная гроза пришла в Московский регион с запада, ожидается шквал до 24 м/с и местами град, предупреждает Гидрометцентр
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Экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило ГУ МЧС России по Москве
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Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций
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Марьина роща
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Сломанные ветки, Марьина роща
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Марьина роща
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Марьина роща
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Марьина роща
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Град в Бутырском районе
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Сити
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Чертаново
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Марьина роща
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Бутырский район
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Марьина роща
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Белорусский вокзал
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Медведково
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Бутырский район
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Водный стадион, Флотская улица
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