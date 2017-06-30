Досуг

«Тропический» ливень в Москве

Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду
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Комментарии  ()
Bushuevdu
11:36 30.06.2017
Что ни так с погодой-то? Всегда же дожди были, только раньше из них не раздували темы дня.
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