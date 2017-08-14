На благоустройство парков рядом с домом Навального потратят почти 3 млрд рублей

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Единственное, чем объясняются такие большие расходы на парки в Марьине и Братееве, – их большая площадь, уверяет чиновник мэрии Wikipedia

Правительство Москвы в июле 2017 г. заключило два крупнейших в этом году контракта на благоустройство парков: 1,96 млрд руб. будет потрачено на благоустройство «Парка имени 850-летия Москвы» в Марьине на берегу Москва-реки и еще 991,5 млн руб. – на создание парка в Братеевской пойме на противоположном берегу реки. Это больше, чем заложенные на 2017 г. инвестиции в любой другой парк Москвы. Для сравнения – на озеленение всего города в этом году выделено 6 млрд руб., на следующий по стоимости проект создания парка – на территории бывшего завода ЗИЛ – 989 млн руб. На масштабную реконструкцию парка им.Горького и парка «Музеон» в 2012-2016 гг. было потрачено 7,5 млрд руб., указано в программе развития туризма Москвы.

Напротив парка 850-летия Москвы – дом по Люблинской улице, в котором зарегистрирован оппозиционер Алексей Навальный.