Что изменится в городах-миллионниках

КБ «Стрелка»

Проект преобразования центральной улицы города - Большой Покровской. В настоящий момент основная функция улицы – транзитная, она соединяет площади Минина и Пожарского с Горького. Основная цель проекта - сделать так, чтобы главная пешеходная улица города привлекала и «задерживала» больше людей. На улице будут созданы зоны притяжения горожан. Такие зоны-«островки» предлагается сделать на пересечении Большой и Малой Покровской, у Театра драмы, у Кукольного театра, на пересечении Большой Покровской и Октябрьской

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