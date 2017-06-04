Стройки и инфраструктура

Что изменится в городах-миллионниках

Как московский опыт благоустройства будут применять по всей России
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