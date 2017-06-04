Что изменится в городах-миллионниках
Как московский опыт благоустройства будут применять по всей России
Этим летом в 40 городах страны – от Калининграда до Владивостока – развернутся работы по реконструкции улиц, парков, площадей и набережных. Концепцию благоустройства знаковых мест в российских городах разработало КБ «Стрелка», ранее создавшее проекты и стандарты благоустройства в Москве для программы «Моя улица»
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В результате реконструкции кварталов с исторической застройкой в центре Волгограда часть улиц, например улица Островского (на фото), станут пешеходными. На них появятся клумбы и велосипедные дорожки
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На центральной улице Ростова-на-Дону – Большой Садовой расширят тротуары, сделают велодорожки, создадут зоны отдыха
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На Советской площади в центра Воронежа появятся зона фонтанов, сквер, спортплощадки и места для пикников
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На улице Фрунзе в центре Самары расширят тротуары, высадят деревья и кустарники, устроят организованную парковку. Не забудут и про велодорожку
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В уфимском парке «Кашкадан» появятся сеть современных пешеходных дорожек и велодорожек, кафе и игровые площадки, новые элементы освещения и лавочки
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Берега реки Исеть в центре Екатеринбурга будут связаны тремя мостами: один реконструируют и построят два новых. На набережной появятся сцена-пирс, смотровая площадка и амфитеатр – там можно будет проводить фестивали и концерты. В парковой зоне устроят ландшафтную подсветку, высадят новые деревья, поменяют лавочки и фонари
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Проект преобразования центральной улицы города - Большой Покровской. В настоящий момент основная функция улицы – транзитная, она соединяет площади Минина и Пожарского с Горького. Основная цель проекта - сделать так, чтобы главная пешеходная улица города привлекала и «задерживала» больше людей. На улице будут созданы зоны притяжения горожан. Такие зоны-«островки» предлагается сделать на пересечении Большой и Малой Покровской, у Театра драмы, у Кукольного театра, на пересечении Большой Покровской и Октябрьской
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В Омске обновлены скверы на улице Бударина и набережной реки Обь, будут организованы променад и площадка для фестивалей
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На Михайловской набережной в Новосибирске организуют пешеходные зоны, пункты питания, устроят прогулочные маршруты для пешеходов и велосипедистов, сцену с танцполом, площадки для фестивалей, пункты проката спортивного оборудования
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В Красноярске на участке набережной Енисея от промзоны до речного вокзала появится непрерывный пешеходный и велосипедный маршрут за счет ликвидации стихийных парковок, будут благоустроены променад и трибуны, организованы новые зоны отдыха
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Белгород не миллионик, но для него КБ «Стрелка» разработало одну из самых впечатляющих концепций благоустройства. На набережной в центре Белгорода появятся большая пешеходная зона, спускающийся к воде амфитеатр, прокат лодок
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Парк им. Хусейна бен Талала в Грозном пока не благоустроен. По проекту "Стрелки" он обзаведется клумбами, широкими гравийными дорожками и эффектными деревянными скамьями
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