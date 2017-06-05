Московский опыт благоустройства перенесут на Россию

Движение в центре Москвы этим летом парализовано из-за строек по программе «Моя улица». Надо немного потерпеть, зато потом все увидят изменения к лучшему, убеждают москвичей чиновники Евгений Разумный / Ведомости

Этим летом во всех крупнейших городах России – от Калининграда до Владивостока – развернутся беспрецедентные работы по реконструкции улиц, парков, площадей, набережных и дворов, выяснили «Ведомости». К осени в 40 региональных центрах, 10 из которых города-миллионники, должны быть благоустроены 210 знаковых общественных мест, а также территории дворов, рассказал «Ведомостям» гендиректор Агентства ипотечно-жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник. По данным Минстроя, в этом году из федерального бюджета на программу выделено 26 млрд руб. и еще 16 млрд руб. дадут регионы и муниципалитеты. Общая сумма затрат составит 42 млрд руб. Две трети пойдет на благоустройство дворов в городах по всей России, одна треть – на знаковые места, выбранные по итогам опросов горожан, сказал «Ведомостям» министр строительства России Михаил Мень. Кроме того, предполагается привлечение внебюджетных источников и даже прямое софинансирование жителями. «Это беспрецедентный уровень расходов и работы», – отметил Мень. Но все это лишь часть федерального проекта по формированию качественной городской среды по всей стране. Заняться им в мае 2016 г. поручил президент Владимир Путин. Мень обещает, что изменения в российских городах не ограничатся одними лишь новыми лавочками и фонарями, а будут гораздо существеннее. Правда, финансирование на следующие годы пока не определено, но участники проекта надеются, что оно будет не меньше, чем в этом году.

Содержательно и идеологически тему улучшения городской среды продвигает первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорит федеральный чиновник. «Городская среда – необходимая часть, без которой невозможно развивать экономику», – говорил сам Шувалов на Петербургском экономическом форуме, выступая на сессии «Экономика 1000 городов». Москва с помощью мэра Сергея Собянина опытным путем нашла правильный путь к созданию этой среды, благодаря чему уже вполне может конкурировать с другими мировыми центрами, отмечает чиновник. Теперь дело за другими российскими мегаполисами.

«Ведомости» разобрались, с чего и с кого начнется создание нового облика российских городов.

Первая «Стрелка»

Стандарты благоустройства российских городов и дизайн-концепции 210 территорий по всей России разрабатывает по заказу АИЖК КБ «Стрелка» Александра Мамута, раньше делавшее то же самое для Москвы. Московские контракты общей стоимостью 1,8 млрд руб. «Стрелка» выиграла в 2015–2016 гг. на конкурсах, а контракт АИЖК ей достался без тендера по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева («Ведомости» ознакомились с документом). Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова переадресовала вопросы «Ведомостей» в Минстрой, представитель Минстроя – в АИЖК, источник в АИЖК сказал, что контракт со «Стрелкой» был заключен по поручению правительства.