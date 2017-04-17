Как проходит реконструкция улиц в Москве
Стоимость работ превышает десять миллиардов
В Москве начались основные работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
1/30
В этом году мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей (на фото Новая площадь)
2/30
Общая площадь благоустройства – более 240 га, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя департамента капремонта Москвы Алексея Елисеева
3/30
По словам чиновника, в городе обустроят более 1300 фасадов исторических зданий. На фото Богоявленский переулок
4/30
За 2016-2018 гг. власти Москвы планируют потратить на проект городского благоустройства «Моя улица» около 90 млрд руб., рассказал «Ведомостям» партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов. На фото Лубянская площадь
5/30
Пик ремонтных работ выпадет на июнь - июль. На фото Лубянская площадь
6/30
Тогда в работах будут заняты около 20 000 рабочих и 2000 единиц техники, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента капремонта. На фото Старая площадь
7/30
На ремонт асфальта по программе «Моя улица» будет потрачено 477,5 млн руб., следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Конкурс выиграла компания АО «Фирма Новострой»
8/30
В программе «Моя улица» «Фирма Новострой» участвует впервые. До этого среди прочего компания занималась обустройством автостоянки на шоссе Энтузиастов и ремонтом участка автодороги М7 «Волга», следует из данных о госконтрактах, опубликованных в базе «СПАРК-Интерфакса». На фото: Старая площадь
9/30
В 2017 г. в городе благоустроят более 40 км набережных. На фото: Якиманская набережная
10/30
Общая протяженность ремонтных работ составит 50 км, отметил Елисеев. На фото: Якиманская набережная
11/30
Якиманская набережная
12/30
Конкурс на поставку гранита для бордюра по программе «Моя улица» выиграл прошлогодний поставщик, компания, реализовавшая проект возвращения лип на Тверскую ООО «Радор М». На фото: 1-й Голутвинский переулок
13/30
Сумма контракта на поставку гранита – 2,4 млрд руб., следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Поставка проходит в 4 лота. На фото: 1-й Голутвинский переулок
14/30
Ширина тротуаров на благоустраиваемых улицах увеличится в среднем на 3 м. Везде, где возможно, планируется расширить тротуары от 6 м и более, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает «Интерфакс». На фото: 1-й Голутвинский переулок
15/30
По словам Бирюкова, такая ширина тротуаров позволит комфортно располагать уличные кафе и стационарные торговые объекты, не мешая пешеходам. 1-й Голутвинский переулок
16/30
Москва оценивает работы по благоустройству Садового кольца, которые должны завершиться до конца 2017 г., в 11,58 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на условия технического задания на портале госзакупок. На фото: Садовая-Самотечная улица
17/30
Благоустройство участка Садового кольца от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара (на фото Садовая-Самотечная улица) оценивается в 1,6 млрд руб.
18/30
Каретный Ряд
19/30
Ремонтные работы планируется провести на 12 бульварах. На фото: Сретенский бульвар
20/30
Работы по благоустройству Тверской улицы начнутся после 1 мая и Парада Победы, сообщил Алексей Елисеев. На фото: Сретенский бульвар
21/30
Гранитный бордюр «должен быть изготовлен из горных изверженных пород, не затронутых выветриванием, не имеющих открытых трещин», – говорится в техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок. На фото: Сретенский бульвар
22/30
Цвет гранитного бордюра: серый, красный. На фото: Чистопрудный бульвар
23/30
На благоустройство проезжей части, дворов, тротуаров, парковок нечетной стороны Бульварного кольца в 2017 г., по конкурсной документации, выделяется до 3,6 млрд руб. против 4,62 млрд руб. на четную сторону в прошлом году. На фото: Чистопрудный бульвар
24/30
Рождественский бульвар
25/30
Рождественский бульвар
26/30
Петровский бульвар
27/30
Центр организации дорожного движения рекомендует пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города в связи с неблагоприятными погодными условиями и начавшимися работами по программе «Моя улица», передал 12 апреля «Интерфакс». На фото: Петровский бульвар
28/30
Петровский бульвар
29/30
Петровский бульвар
30/30