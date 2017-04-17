Как проходит реконструкция улиц в Москве

Андрей Гордеев / Ведомости

Ширина тротуаров на благоустраиваемых улицах увеличится в среднем на 3 м. Везде, где возможно, планируется расширить тротуары от 6 м и более, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает «Интерфакс». На фото: 1-й Голутвинский переулок

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