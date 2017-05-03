Собянин: проблемы с движением по центру из-за реконструкции закончатся в этом году

При благоустройстве улиц Москвы в будущем уже не будет таких масштабных ограничений в движении транспорта, как в 2017 г., заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24». «Могу успокоить, что этот год - последний год таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями», - сказал он.

Он пояснил, что в прошлом году была благоустроена треть Садового кольца, а в этом году закончат работы на оставшихся двух третях. «Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать», - отметил мэр. Он напомнил, что в этом году также будут закончены работы по благоустройству на Бульварном кольце, на Тверской улице и площади Тверской заставы, а также на Кремлевском кольце.

Собянин еще раз извинился перед москвичами за временные трудности в движении по центральным улицам. «Я приносил и приношу извинения: без этого не обойтись», - сказал градоначальник. Мэр добавил, что на отдельных участках дорог уже «через месяц-два начнут освобождать полосы».