Собянин: Новую площадь сузят вдвое для транспорта

Новую площадь в Москве сузят вдвое для транспорта, но расширят для пешеходов, после чего она станет частью пешеходной зоны. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня при осмотре работ по благоустройству Новой площади и других улиц Кремлевского кольца по программе «Моя улица».

«На протяжении многих лет Новая площадь была одним из самых проблемных мест в центре Москвы - постоянные заторы, хаотичная парковка, тяжелая атмосфера для пешеходов. Благоустройство призвано решить эти проблемы, включив Новую площадь в уникальный пешеходный маршрут от Лубянской площади до Зарядья, который будет создан в Москве. На Новой площади станет комфортно и пешеходам, и водителям, и пассажирам общественного транспорта», - отметил Собянин.

На Кремлевском кольце (Новая, Старая, Славянская площади, Лубянский и Китайгородский проезды, территории вокруг Политехнического музея) расширят тротуары, сузят проезжую часть, проведут дополнительное озеленение, улучшат уличное освещение, создадут систему навигации и бесплатный WiFi.

Самые масштабные работы пройдут на Новой площади. Проезжую часть сузят вдвое - с 45 до 23 м, из девяти полос для движения автотранспорта оставят пять. Будут организованы две полосы для движения общественного транспорта и устроены парковочные карманы. Для обеспечения отвода дождевых вод на тротуарах разместят «ливневки».

Планировка Китайгородского проезда и Старой площади не изменится, но появится выделенная полоса для городского транспорта. Остальной транспорт займет три полосы. На Славянской площади будут пересадочные зоны для пассажиров метро и маршрутов наземного транспорта, необходимые с учетом ожидаемого роста пассажиропотока после открытия парка «Зарядье».

Асфальтовое покрытие тротуаров на благоустраиваемых улицах заменят на гранитную плитку. Вдоль проезжей части высадят крупномерные деревья. Плановый срок окончания работ - август 2017 г. Осенью 2017 г. на Новой площади и в Китайгородском проезде высадят 80 лип, 300 кустарников спиреи острозубчатой и устроят свыше 6000 кв. м газонов.