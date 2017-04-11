Собянин не ждет

Так прокомментировал Сергей Собянин предложение депутатов Госдумы согласовывать проект по расселению пятиэтажек с законодательными концепциями, которые сейчас находятся в федеральном правительстве. Например, об установлении публичных сервитутов (законопроект о реновации тоже предлагает публичный сервитут на земли при создании инфраструктуры).

Решение о масштабном сносе хрущевок было неожиданным, тема раскручивалась стремительно. 7 февраля муниципальные образования попросили мэра продлить программу сноса пятиэтажек, через две недели новую идею одобрил президент Владимир Путин, через три недели законопроект был в Госдуме, на 21 апреля запланировано первое чтение. Сами жители пятиэтажек за это время разве что успели осознать свои перспективы и разделиться на два лагеря: за снос и против него.

Московские власти всегда отличались широтой и непредсказуемостью идей. Первый год руководства городом Собяниным запомнился москвичам развороченными тротуарами – меняли асфальт на плитку. 18 млн кв. м тротуаров в столице покрыто асфальтом, который летом плавится, идет выброс вредных веществ, а осенью имеет непрезентабельный вид, объяснял Собянин. Спустя пару лет эти тротуары разворотили вновь – по программе «Моя улица». АКБ «Стрелка» нарисовало красивый проект, а вот как он влияет на пропускную способность дорог, на экологию и т. д., осталось загадкой. Десятки улиц в спешном порядке благоустроили, расширили тротуары, но модернизировать ливневую канализацию не стали – слишком дорого. В результате каждый сильный ливень прошлым летом заканчивался подтоплением, а соцсети пестрели фотографиями утонувших в городе машин.

В 2011 г. было принято одно из самых резонансных решений в истории города – территория Москвы расширилась примерно в 2,4 раза за счет Московской области. Это должно было разгрузить центр города и разрушить моноцентрическую структуру столицы, в том числе за счет переезда на новые территории органов государственной власти. Прошел международный конкурс на разработку концепции развития новых территорий, на этом стратегическая часть завершилась. Власти никуда не переехали, концепцию отложили в дальний угол, а на присоединенных территориях строится большая часть возводимого в столице жилья.

В 2012–2013 гг. в Москве запустили платную парковку. Цель – убрать из центра неправильно припаркованные машины, которые убивают пропускную способность городских дорог, сокращая ее на 30–40%, объясняли вначале чиновники. Позднее количество парковочных мест сократили в разы, улицы в центре сузили, а речь теперь идет не о пропускной способности дорог, а об отказе от личного транспорта и платном въезде в центр.

Революций у московских властей было много: в сфере образования, здравоохранения, в имущественно-земельной политике и т. д. О результатах можно спорить, но они всегда нужны быстро. «Давайте спросим у граждан – они-то согласны ждать этих концепций?» – предлагал мэр в Госдуме. Мы согласны ждать, но согласен ли сам Собянин?