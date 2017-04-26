Стройки и инфраструктура

Как строится парк «Зарядье»

Работы на месте гостиницы «Россия» хотят завершить к осени
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Парк «Зарядье» строится у стен Кремля на месте снесенной в 2006 г. гостиницы «Россия»
Евгений Разумный / Ведомости
Парк «Зарядье» строится у стен Кремля на месте снесенной в 2006 г. гостиницы «Россия»
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Это будет тематический парк с четырьмя климатическими зонами, характерными для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт
Евгений Разумный / Ведомости
Это будет тематический парк с четырьмя климатическими зонами, характерными для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт
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Парк планируется открыть к осени 2017 г., говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин
Евгений Разумный / Ведомости
Парк планируется открыть к осени 2017 г., говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин
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В середине апреля рабочие приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял более десяти лет
Евгений Разумный / Ведомости
В середине апреля рабочие приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял более десяти лет

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На территори парка в ближайшее время высадят около 500 деревьев и 7000 кустарников
Евгений Разумный / Ведомости
На территори парка в ближайшее время высадят около 500 деревьев и 7000 кустарников
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Сейчас на строительной площадке работают более 2000 человек, сообщил заммэра
Евгений Разумный / Ведомости
Сейчас на строительной площадке работают более 2000 человек, сообщил заммэра
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В «Зарядье» построят «парящий» мост высотой 140 м, сооружение будет нависать над водой и служить смотровой площадкой
Евгений Разумный / Ведомости
В «Зарядье» построят «парящий» мост высотой 140 м, сооружение будет нависать над водой и служить смотровой площадкой
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Попасть на смотровую площадку можно будет с территории парка и с набережной реки Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
Попасть на смотровую площадку можно будет с территории парка и с набережной реки Москвы
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Реконструкцию Москворецкой набережной в районе парка планируется закончить до 30 сентября 2017 г.
Евгений Разумный / Ведомости
Реконструкцию Москворецкой набережной в районе парка планируется закончить до 30 сентября 2017 г.
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Набережную озеленят, отремонтируют тротуар и оборудуют велодорожку
Евгений Разумный / Ведомости
Набережную озеленят, отремонтируют тротуар и оборудуют велодорожку
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  • Парк «Зарядье» строится у стен Кремля на месте снесенной в 2006 г. гостиницы «Россия»
  • Это будет тематический парк с четырьмя климатическими зонами, характерными для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт
  • Парк планируется открыть к осени 2017 г., говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин
  • В середине апреля рабочие приступили к демонтажу забора с баннерами, который простоял более десяти лет<br><br>
  • На территори парка в ближайшее время высадят около 500 деревьев и 7000 кустарников
  • Сейчас на строительной площадке работают более 2000 человек, сообщил заммэра
  • В «Зарядье» построят «парящий» мост высотой 140 м, сооружение будет нависать над водой и служить смотровой площадкой
  • Попасть на смотровую площадку можно будет с территории парка и с набережной реки Москвы
  • Реконструкцию Москворецкой набережной в районе парка планируется закончить до 30 сентября 2017 г.
  • Набережную озеленят, отремонтируют тротуар и оборудуют велодорожку
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Комментарии  ()
RomRom
16:14 26.04.2017
Высота "парящего" моста точно будет 140 метров? не слишком ли? наверно длина всё таки
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