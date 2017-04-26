Как строится парк «Зарядье»
Работы на месте гостиницы «Россия» хотят завершить к осени
Это будет тематический парк с четырьмя климатическими зонами, характерными для России: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт
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Сейчас на строительной площадке работают более 2000 человек, сообщил заммэра
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В «Зарядье» построят «парящий» мост высотой 140 м, сооружение будет нависать над водой и служить смотровой площадкой
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Попасть на смотровую площадку можно будет с территории парка и с набережной реки Москвы
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