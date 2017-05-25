Благоустройство на 10 баллов

Андрей Гордеев / Ведомости

С учетом сохраняющегося недовольства программой реновации, а также политикой столичных властей в сфере парковок, здравоохранения и образования формируется комплексная негативная для мэрии повестка, отметил Орлов. «Если не принять срочных мер (как в сфере коррекции проводимой политики, так и в сфере ее коммуникационного сопровождения), рейтинг мэра накануне муниципальных выборов может снизиться до критических значений», - подытожил политолог

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