Благоустройство на 10 баллов
Впервые в мае Москва встала в девяти-десятибалльных пробках
Загруженность шоссе и улиц Москвы впервые в мае выросла до 9-10 баллов. На фото Москворецкий мост, середина дня 25 мая
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Большинство затруднений на дорогах связаны с ограничениями движения в рамках проводимых работ по программе «Моя улица», объяснили «Ведомостям» в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы. На фото Варварка
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Департамент капитального ремонта Москвы активно продолжает работы по программе благоустройства «Моя улица» в центральной части года, отметил представитель ЦОДД. На фото Гоголевский бульвар в вечерний час пик, 24 мая
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Новая площадь, середина дня 25 мая
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Основные затруднения в последнее время наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающих к ним. На фото Земляной вал, середина дня 25 мая
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Садовое кольцо, Земляной вал, середина дня 25 мая
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На этой неделе работы стартовали на Болотной улице (на фото), Болотной набережной (до улицы Серафимовича), в Лубочном переулке, на улице Балчуг, в Китайгородском проезде, на Варварке, Москворецкой улице и Москворецкой набережной
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Болотная улица, 25 мая
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Улица Серафимовича, середина дня 25 мая
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Болотная набережная, середина дня 25 мая
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ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до девяти, а временами и до десяти баллов в утренние и вечерние часы пик. На фото Болотная улица, середина дня 25 мая
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Увеличение уровня загрузки планируется на Тверской улице (с 7 до 9 баллов в часы пик), Садовом кольце (с 7 до 10 баллов в часы пик), Бульварном кольце (с 8 до 10 баллов в часы пик), Третьем транспортном кольце (с 6 до 7 баллов в часы пик). На фото Тверской бульвар, 24 мая
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При имеющихся ограничениях и количестве автомобилей ЦОДД прогнозирует увеличение продолжительности часов пик в центральной части города: утренний час пик с 8.00 до 11.00, вечерний – с 17.00 до 20.00. На фото Никитский бульвар, 24 мая
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Переулок Сивцев Вражек
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Остоженка, середина дня 25 мая
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Гоголевский бульвар, 24 мая
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Большая часть потока переместилась на Третье транспортное кольцо, затруднив движение транспорта. На фото Сущевский вал, 25 мая
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Из-за пробок на ТТК стоят прилегающие улицы, на фото Автозаводская
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«В этом году пробки в Москве стали экстремально масштабными и повсеместными несмотря на летний сезон. Для большинства жителей города между пробками и программой благоустройства "Моя улица" существует очевидная связь, негативно характеризующая политику мэрии», - отмечает политолог Дмитрий Орлов. На фото Тверской бульвар
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С учетом сохраняющегося недовольства программой реновации, а также политикой столичных властей в сфере парковок, здравоохранения и образования формируется комплексная негативная для мэрии повестка, отметил Орлов. «Если не принять срочных мер (как в сфере коррекции проводимой политики, так и в сфере ее коммуникационного сопровождения), рейтинг мэра накануне муниципальных выборов может снизиться до критических значений», - подытожил политолог
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