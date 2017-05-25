Стройки и инфраструктура

Благоустройство на 10 баллов

Впервые в мае Москва встала в девяти-десятибалльных пробках
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото