Перенос воздушных линий связи в Москве под землю может увеличить их протяженность в 3,5 раза А. Гордеев / Ведомости

Перевод воздушных кабелей связи московских провайдеров в подземные коммуникации может привести к увеличению протяженности линий связи в среднем в 3,5 раза. Таковы подсчеты Ассоциации компаний связи (АКС). Примерно на столько же вырастут и затраты операторов на аренду кабельной канализации, в которую будут переносить эти линии, предупреждает ее представитель.

«Растяжение» линий связи обусловлено тем, что по воздуху кабели идут по кратчайшему маршруту, а при переносе под землю операторы будут вынуждены привязываться к коммуникациям, расположение которых не соответствует уже существующей топологии сети, объясняет президент АКС Алексей Стуров. Например, если в доме только один абонент, кабель связи должен из-под земли подняться на чердак, где находится оборудование связи, а уже оттуда спускаться до пользователя, приводит Стуров пример. При этом где-то канализация построена давно и требует модернизации, а где-то - проложена с технологическими нарушениями, передал Стуров «Ведомостям».

Линии связи удлинятся, поскольку кабели пройдут по уже имеющимся подземным коммуникациям, которые строятся в соответствии со строительными стандартами и имеющейся геоподосновой, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.

Перенос воздушных линий связи в Москве в кабельную канализацию городские чиновники и операторы обсуждают не первый год. Осенью 2016 г. дело дошло до демонтажа воздушных линий с нескольких десятков московских домов. Власти объясняли происходящее благоустройством, ведущимся по программе «Моя улица»: в 2015-2018 гг. она предусматривает реконструкцию 4000 улиц. К началу второй декады апреля 2017 г. по программе «Моя улица» в семи из 10 округов старой Москвы демонтировали и переложили под землю 1520 воздушных кабельных линий, говорится в письме руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову от 13 апреля 2017 г. Это меньше половины кабельных линий в этих округах (всего их 3478). Оставшиеся провода снять невозможно, так как на них есть разрешительные документы и нет кабельной канализации для их перекладки.

Представители АКС оценивают протяженность воздушных линий связи в Москве в 250 000 км (такую же оценку ранее приводила Мосжилинспекция). Бюджет их переноса в кабельную канализацию они оценить затруднились. Перенос воздушных проводов в московскую кабельную канализацию может обойтись операторам примерно в 100 млрд руб., следует из письма мэру Москвы Сергею Собянину, отправленного гендиректорами «Мегафона», NetByNet, «Вымпелкома» и «Комкора» в 2016 г. В своем письме Собянину бизнес-омбудсмен Борис Титов оценивал эту процедуру в десятки миллиардов рублей на каждого оператора.

Прокладка 1 км кабельной канализации в Москве сейчас стоит около 4-20 млн руб. в зависимости от того, в каких условиях она строится, оценивал ранее Мирзабеков. Например, в центре, где и так много коммуникаций, строительство стоит дороже. Перекладка в нее 1 км кабеля обойдется примерно в 200 000 руб., посчитал Мирзабеков. По его словам, в среднем аренда 1 м канализации стоит около 6 руб. в месяц. Такую арендную ставку Мирзабеков называл завышенной в 2-3 раза.

Если правительство Москвы компенсирует затраты на перенос воздушных кабелей в канализацию, для конечного абонента стоимость услуги повысится на 1-2%, посчитал Стуров. Если перенос полностью ляжет на плечи операторов, рост тарифов составит до 70%, утверждает он. Рост тарифов будет обусловлен расходами на работы по переносу, арендной платой за канализацию и затратами на содержание сети, отмечает Стуров.

Представитель «Ростелекома» Олег Тарасов согласен с расчетами АКС. Перенос воздушных линий связи приведет к существенным затратам операторов, добавил он.

Подземная кабельная канализация зачастую не повторяет топологию сети - отсутствие поэтапных планов переносов и компенсации операторам за демонтаж линий связи может привести к перерывам в оказании услуг и повышению тарифов, предполагает представитель NetByNet Екатерина Попова.

Оценить маштабы и стоимость всех работ по переносу можно только после проведения пилотного проекта хотя бы на одной улице, считает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Предварительные расчеты «Вымпелкома» показывали, что полный демонтаж кабелей ставит под вопрос целесообразность продолжения бизнеса в сегменте фиксированного интернета в Москве, утверждает она.