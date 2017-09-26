Собянин выбрал участки для переселения попавших под реновацию москвичей

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Утвержденные мэрией участки расположены в 75 районах Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации жилищного фонда в Москве. По его словам, программа стартует сразу по всей территории Москвы: площадки подобраны во всех округах столицы, во всех районах, участвующих в программе.

Утвержденные мэрией участки расположены в 75 районах. На них можно построить 3,4 млн кв. м, ввод этого жилья позволит отселить около 119 500 человек из 568 домов (47 196 квартир). Эти участки обеспечат начало «волнового» переселения жителей: в стартовые дома переселяются жители первых домов по программе, выселенные дома сносятся, на их месте строятся новые и т. д.

«Как выбирали участки»

Стартовые площадки в основном расположены в районах реновации. Они позволят москвичам переехать в новые квартиры не просто в пределах района, но и в пределах своего квартала, говорит Собянин. По его словам, таким было пожелание большинства жителей. Утвержденные мэрией участки позволяют начать проектирование и строительство домов в ближайшее время, они удобны для строительства, так как потребуют минимального объема перекладки инженерных коммуникаций, говорит руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По мере реализации программы эти стартовые площадки мы будем дополнять, уточнил Левкин.

«Готовые дома»

12 домов уже сданы в эксплуатацию, но в них требуется отделка и перепланировка в соответствии со стандартами программы реновации, говорит Левкин. Переселять москвичей в эти дома могут начать уже в конце декабря 2017 г. В стартовые дома переедут не все участники программы, а только жители домов, включенных в «первую волну» переселения. Конкретные дома, откуда будут переселять в 12 стартовых домов, будут определены до конца года. К этому моменту завешатся работы по отделке по стандарту «комфорткласс». Градостроительная документация, которая позволит определить порядок переселения (какие дома и когда переезжают) сейчас разрабатывается.