Дома для переселения жителей пятиэтажек на карте Москвы

Рассматриваем, где они расположены и много ли вокруг пятиэтажек под снос

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень из 210 участков, где будут построены «стартовые» дома по программе реновации жилищного фонда в Москве. твержденные мэрией участки расположены в 75 районах. На них можно построить 3,4 млн кв.м, ввод этого жилья позволит отселить около 119 500 человек из 568 домов (47 196 квартир). Эти участки обеспечат начало «волнового» переселения жителей: в стартовые дома переселяются жители первых домов по программе, выселенные дома сносятся, на их месте строятся новые и т.д.

На 59 участках в девяти округах строительство домов уже ведется или начнется в ближайшее время, они будут введены в течение 2017-2019 гг. На 151 участке строительство только планируется – их ввод запланирован на 2020-2021 гг. 12 домов уже сданы в эксплуатацию, но в них требуется отделка и перепланировка в соответствии со стандартами программы реновации.

Дома, включенные в программу реновации Участки под дома для первых переселенцев

Мэрия назвала адреса 12 готовых домов для переселения

1. Дмитровское ш., 74, корп. 1

2. Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1

3. Бескудниковский бульвар, д. 13

4. Бескудниковский бульвар, д. 5

5. Бескудниковский б-р, д. 3

6. Дмитровское шоссе, дом 68

7. Щелковское шоссе, д. 74

8. 5-я Парковая ул., д. 62 Б

9. Ул. Красных Зорь, д. 59Б

10. Ул. Гжатская, д. 16, корп. 1

11. Проспект Вернадского, д. 61, корп. 3

12. Проспект Вернадского, д. 69