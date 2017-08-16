Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Цифра недели: 113 домов

Предвыборная площадка реновации

Московские власти делают выводы из неудачной медиакампании

Москва нашла 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, сообщил на прошлой неделе заммэра Москвы Марат Хуснуллин. «Ведомостям» стали известны первые 113 площадок из них. В этом списке есть готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри. Все участки максимально приближены к районам реновации, 85–90% жителей останется в своих микрорайонах, пообещал Хуснуллин.

Программа реновации развивается стремительно: 7 февраля муниципальные образования Москвы попросили мэра Сергея Собянина продлить программу сноса пятиэтажек; 21 февраля он обратился к президенту Владимиру Путину, с тем чтобы тот дал добро на разработку федерального законодательства; 10 марта появился законопроект о реновации жилищного фонда; 2 мая мэрия опубликовала список домов под снос, а 1 июля президент подписал закон. До конца года мэрия начнет переселять первых жителей пятиэтажек в новые дома.

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