Предвыборная площадка реновации
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Москва нашла 323 стартовые площадки с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, сообщил на прошлой неделе заммэра Москвы Марат Хуснуллин. «Ведомостям» стали известны первые 113 площадок из них. В этом списке есть готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри. Все участки максимально приближены к районам реновации, 85–90% жителей останется в своих микрорайонах, пообещал Хуснуллин.
Программа реновации развивается стремительно: 7 февраля муниципальные образования Москвы попросили мэра Сергея Собянина продлить программу сноса пятиэтажек; 21 февраля он обратился к президенту Владимиру Путину, с тем чтобы тот дал добро на разработку федерального законодательства; 10 марта появился законопроект о реновации жилищного фонда; 2 мая мэрия опубликовала список домов под снос, а 1 июля президент подписал закон. До конца года мэрия начнет переселять первых жителей пятиэтажек в новые дома.
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