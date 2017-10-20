Собянин обсудил с политологами тактику на будущих выборах мэра

Мэру нужны советы Евгений Разумный / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с экспертами, рассказали «Ведомостям» несколько участников встречи. На ней присутствовало 10–12 политологов из околокремлевских, кремлевских и независимых экспертных фондов.

По словам одного из участников встречи, мэра интересовали экспертные оценки социально-политической ситуации в столице, прогнозы развития социальных настроений, внешний взгляд на систему коммуникации власти и жителей. Мэр был настроен скорее больше слушать, хотя не избегал и вступления в дискуссию, поэтому разговор получился откровенным и объективным, рассказал политолог: «Совершенно естественно, что руководство города волнуют эти вопросы, особенно перед годом больших выборов в Москве». Собянина также интересовали варианты стратегии на выборах мэра (они пройдут осенью 2018 г.) – конкуренция, как в 2013 г., или более спокойный вариант с низкой явкой, добавил другой эксперт.

Администрация президента осталась не слишком довольна тем, как были проведены московские муниципальные выборы в сентябре 2017 г., говорит собеседник в Госдуме, поэтому он предполагает, что на выборах президента администрация может усилить контроль за ситуацией в Москве. Человек, близкий к администрации президента, отмечает, что от Москвы, конечно, будут требовать высокой явки и хорошего результата на президентских выборах 2018 г., так как это город федерального значения. По его мнению, назначение депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова на пост врио губернатора Орловской области решило несколько проблем, позволив в том числе убрать конкурента Собянина на будущих выборах.

Один из участников встречи рассказывает, что дискуссии возникали, когда «у самих экспертов не было единства позиций», а мэр был настроен слушать. Обсуждали власть, социальные настроения в городе, риски и проблемно воспринимаемые вопросы городской политики, добавляет он. Разговор был про общую ситуацию и результаты работы мэра за семь лет, отмечает еще один участник встречи, но с подачи самих экспертов перерос в обсуждение будущих выборов. Разговор был реалистичным, при этом мэрия настроена на конкурентный сценарий выборов мэра, уверяет политолог, нет ощущения, что отсутствие Клычкова снимет все проблемы. По его словам, обсуждался и вариант участия в выборах экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, речь шла о тактике власти и мобилизации сторонников, но не о противодействии, добавляет он.

В пресс-службе мэра Москвы отказались от комментариев.