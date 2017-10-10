Собянин: в бюджете-2018 вырастут социальные выплаты и зарплаты бюджетникам

Расходы на социальную сферу в бюджете в 2018 г. вырастут на 10% Е. Разумный / Ведомости

Правительство Москвы одобрило и внесет в Мосгордуму проект закона «О бюджете города Москвы на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.». Москве удалось пройти сложные период – санкции, падение рубля, сегодня город вышел на устойчивую траекторию роста – это отражено в бюджете, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность – на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилище в 2018 г. будет направлено более половины расходов – 52%, или свыше 1,2 трлн руб. в год (в 2017 г. – 1075,2 млрд руб.).

Расходы на социальную сферу в бюджете в 2018 г. вырастут на 10%. Это почти вдвое больше, чем рост всех остальных расходов в бюджете, которые увеличатся на 5,2%. Также, по словам Собянина, в бюджете предусмотрены средства для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.

Также в бюджете впервые прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. По словам мэра Москвы, финансирование программы реновации в 2017–2020 гг. составит 400 млрд руб. Собянин отметил, что это обеспечит ускоренное жилищное строительство и гарантирует выполнение обязательств перед жителями домов, вошедших в программу.

В целом доходы города в 2018 г. составят 2,1 трлн руб., в 2019 г. – 2,2 трлн руб., в 2020 г. – 2,3 трлн руб. С 2011 г. государственный долг города Москвы сократится в 8,4 раза – с 299,3 млрд до 35,8 млрд руб. к концу 2017 г.

Москва приняла АИП

По итогам реализации АИП будет построены 600 новых объектов. Львиную долю финансирования программы составят расходы на развитие транспортной инфраструктуры – это 70% от общего объема финансирования. Два основных направления: метро и дорожно-транспортные объекты. АИП подразумевает продолжение программы развития метро - с 2011 по 2025 гг. предполагается ввести

С учетом принимаемой сегодня программы, которая подразумевает продолжение масштабного строительства метро, проектирование и обеспечение технологической возможности его продления, с 2011 по 2025 гг. будет построено (с учетом МЦК) порядка 280 км и более 135 станций. За это время планирует завершение строительство линий «Расказовка» -«Петровский парк», «Некрасовка»-«Авиамоторная», «Столбово»-«Севастопольский проспект», ТПК, «Саларьево»-«Столбово», «Селигерская»-«Дмитровское шоссе», ст. «Беломорская» и 6 депо.

В новой АИП заложено решение о продолжении проектирования и строительства дополнительных линий метрополитена и депо. В частности, отрезки станций «Новаторов» - «Столбово», «Новаторов» - «Севастопольский проспект», станцию «Беломорская», депо «Сокол» и депо «Саларьево».

Кроме того, город приступает к осуществлению разработки градостроительной документации и технико-экономических обоснований по следующим направлениям - «Рассказовка» - «Внуково», «Столбово» - «Десна», «Десна» - «Троицк», «Деловой центр» – «Рублево-Архангельское», станция «Дмитровское шоссе» и тд.

Предполагается ввести порядка 300 км дорог, более 40 пешеходных переходов и порядка 80 искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов). Таким образом, темпы строительства дорог не будут снижены не будут, говорит Хуснуллин.

По сравнению с прошлогодней АИП, включено 37 новых объектов протяженностью порядка 130 км, в том числе - завершение участков Южной рокады в полном объеме, Южного дублера Кутузовского проспекта.

Сколько потратят на жилье и больницы

На жилищное строительство из бюджета города планируется выделить совокупно 478,5 млрд рублей (с учетом субсидии Московскому фонду реновации). На эти средства планируется построить 2,7 млн кв. м жилья и более 140 объектов социальной инфраструктуры. Новые детские сады, школы, поликлиники, культурные и спортивные объекты, а также жилые дома появятся в 11 административных округах города Москвы, в 90 районах столицы.

На период 2018-2020 гг., по сравнению с АИП прошлого года, включено для ввода 16 новых объектов образования на 8 700 мест.

По программе здравоохранения: планируется завершить строительство 52 объекта здравоохранения, в том числе 27 поликлиник на 15 400 посещений в смену, 18 больничных корпусов, 7 подстанций скорой медицинской помощи, а также завершить реконструкцию 7 объектов.

В частности, планируется завершить такие крупные объекты как: 1-ая очередь больницы с родильным домом в поселке Коммунарка на 600 коек, перинатально-кардиологический корпус на 330 коек ГКБ № 67 по ул. Саляма Адиля, а также двух лечебных корпусов общей мощностью 500 коек на территории ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

За счет средств бюджета города Москвы в IV квартале 2017 года будет завершено строительство 1-ой очереди Международного медицинского кластера на территории ИЦ «Сколково» - Диагностического корпуса общей площадью 10 000 кв. м.

Кроме этого, по словам Хуснуллина, планируется привлечение внебюджетных средств, что позволит построить 85 объектов социального назначения, в том числе 51 объект образования,10 объектов здравоохранения,19 объектов спорта и 5 объектов культуры и досуга. Среди крупных объектов, ввод которых запланирован на ближайший год, следует отметить стадион «Динамо», комплекс водных видов спорта «Арена Легенд», Центр художественной гимнастики на территории ОК «Лужники», парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Итого за счет инвесторов и бюджета будет построено 225 объекта социальной инфраструктуры.