Как изменится движение в Москве после благоустройства

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Схема движения транспорта на улицах Москвы обновится после завершения городского благоустройства по программе «Моя улица», сообщила мэрия. Теперь повернуть на Ленинский проспект с внутренней стороны Садового кольца можно только через новый разворот на Зубовском бульваре и старый - на Зубовской площади. Поворот на Калужской площади уже закрыт

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