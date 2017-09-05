Стройки и инфраструктура

Как изменится движение в Москве после благоустройства

Схема движения транспорта обновится почти на 20 улицах в центре
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