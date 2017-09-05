Как изменится движение в Москве после благоустройства
Схема движения транспорта обновится почти на 20 улицах в центре
Схема движения транспорта на улицах Москвы обновится после завершения городского благоустройства по программе «Моя улица», сообщила мэрия. Теперь повернуть на Ленинский проспект с внутренней стороны Садового кольца можно только через новый разворот на Зубовском бульваре и старый - на Зубовской площади. Поворот на Калужской площади уже закрыт
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После благоустройства съезд стал настолько узким, что автомобили едва разъезжались на нем. На фото: прежняя разметка поворота на Калужской площади
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«Старый» разворот на Зубовской площади сохранится, за востребованностью дублера будут следить
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Попасть на Люсиновскую улицу с Большой Сухаревской можно будет по Большой Серпуховской улице, а не по Валовой
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На фото: поворот на Люсиновскую улицу
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Разворот на Славянской площади оставят только для городских автобусов
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На фото: ремонтные работы на Славянской площади
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Попасть в Оружейный переулок с внешней стороны Садового кольца можно будет, только заранее съехав с Делегатской улицы
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На фото: прежний съезд на Оружейный переулок с Садового кольца
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Новый разворот с внешней стороны Гоголевского бульвара на внутреннюю
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На фото: Гоголевский бульвар
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Закроют прямой выезд с Валовой улицы на Пятницкую: теперь сворачивать надо в 3-й Монетчиковский переулок
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На фото: поворот на 3-й Монетчиковский переулок
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Рыбный переулок станет пешеходным
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На фото: начало Рыбного переулка
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Тверскую теперь можно будет пересечь напрямую - с улицы Чаянова на улицу Васильева и обратно
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Раньше нельзя было пересечь Тверскую с улицы Чаянова на улицу Васильева
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Новый разворот на Олимпийском проспекте. Старый будет закрыт
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На фото: поворот на Олимпийский проспект, прежний вариант
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