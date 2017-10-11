Москва потратит на стройки 2 трлн руб.

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Где в Москве закопают 2 трлн руб.

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По словам Собянина, всего расходы на программу реновации в 2017–2020 гг. составят 400 млрд руб. Это позволит построить 2,7 млн кв. м жилья и более 140 объектов социальной инфраструктуры Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Сергей Собянин утвердил адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) на 2017–2020 гг. С учетом 2017 г. московские власти планируют потратить на городское строительство 2 трлн руб., следует из проекта АИП («Ведомости» ознакомились с документом). Львиная доля расходов приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы» – 1,43 трлн руб., это более двух третей всей АИП.

Свыше половины этих средств пойдет на строительство метро – 760 млрд руб. Это одна из главных программ команды Собянина – изначально инвестиции в нее оценивались в 1 трлн руб., а по ее завершении в 2020 г. протяженность метрополитена должна увеличиться в 1,5 раза. Затраты города на метро в новой АИП несколько выросли: например, в предыдущей версии документа в 2017 г. Москва собиралась потратить 157 млрд руб., в новой заложено 182 млрд; на 2018 г. закладывали 176,5 млрд руб., сейчас – 194,6 млрд.