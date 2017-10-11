Недвижимость
Платный
Бэла Ляув
Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Где в Москве закопают 2 трлн руб.

Москва потратит на стройки 2 трлн руб.

Столице нужно обезопасить бюджет от притязаний Минфина, считают эксперты

Мэр Сергей Собянин утвердил адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) на 2017–2020 гг. С учетом 2017 г. московские власти планируют потратить на городское строительство 2 трлн руб., следует из проекта АИП («Ведомости» ознакомились с документом). Львиная доля расходов приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы» – 1,43 трлн руб., это более двух третей всей АИП.

Свыше половины этих средств пойдет на строительство метро – 760 млрд руб. Это одна из главных программ команды Собянина – изначально инвестиции в нее оценивались в 1 трлн руб., а по ее завершении в 2020 г. протяженность метрополитена должна увеличиться в 1,5 раза. Затраты города на метро в новой АИП несколько выросли: например, в предыдущей версии документа в 2017 г. Москва собиралась потратить 157 млрд руб., в новой заложено 182 млрд; на 2018 г. закладывали 176,5 млрд руб., сейчас – 194,6 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике