Деятельность Сергея Собянина положительно оценивают 44% москвичей

Лучше всего к Сергею Собянину относятся те, кто живет в Москве не более 10 лет — 44% «хорошо» и 15% «очень хорошо» Евгений Разумный / Ведомости

«Левада-центр» изучил отношение москвичей к деятельности мэра Сергея Собянина. На вопрос о том, какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы, 31% респондентов ответили «хорошее», 13% — «очень хорошее». Это самый высокий процент положительных ответов. Похожее отношение было у москвичей к Юрию Лужкову в конце срока на посту мэра, отметили в «Левада-центре». В апреле 2016 г. 31% опрошенных относился к Собянину хорошо и 11% очень хорошо, в предыдущие годы проценты были еще ниже.

В то же время выросло число тех, кто относится к деятельности мэра «очень плохо» — 9% (вместо 4% в апреле 2016 г.). Число тех, кто ответил «плохо» (9%) и «средне» (32%) сократилось. Еще 5% затруднились ответить.

Среди коренных москвичей процент тех, кто относится к деятельности Собянина плохо и очень плохо, выше — 11% и 10% соответственно. Положительно оценивают деятельность мэра 41% (среди тех, кто живет в Москве всю жизнь).

Лучше всего к Сергею Собянину относятся те, кто живет в Москве не более 10 лет — 44% «хорошо» и 15% «очень хорошо». Среди недавно переехавших в столицу лишь 4% оценивают свое отношение к деятельности мэра как очень плохое.

«Сразу после назначения Собянина на пост градоначальника отношение к нему было скорее выжидательным, и преобладали “средние” оценки, до 13% затруднялись с ответом. Во время избирательной кампании 2013 г. также преобладало нейтральное отношение, хотя выросли и критические оценки (около 21% москвичей относились тогда к Сергею Собянину “плохо” или “очень плохо”). После выборов отношение к мэру постепенно улучшалось. Судя по всему, споры по поводу реновации не сильно повредили Сергею Собянину, однако для однозначных выводов по этому вопросу недостаточно данных», — говорится в комментарии к результатам опроса.

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Почти половина респондентов (44%) затруднилась ответить на вопрос о том, какое впечатление у них сложилось о деятельности депутатов муниципальных собраний их районов. Положительно оценили работу депутатов лишь 12%, 18% придерживаются противоположного мнения, 27% охарактеризовали свое отношение как «среднее».

Опрос также показал, какие проблемы больше всего беспокоят москвичей. В первую тройку вошли пробки (24%), плохие дороги (22%) и высокие цены (17%).

Также беспокойство у жителей столицы вызывают нехватка парковок для автомобилей (15%), проблемы ЖКХ (15%), здравоохранения (12%), общественного транспорта (12%), мусор и грязь на улицах (10%). Некоторые отмечали большое количество мигрантов (9%), плохую экологию (8%), проблемы образования (7%), неблагоустроенность дворов и подъездов (6%), парков (6%), проблемы с жильем (6%). Также опрошенные жаловались на работу метро (5%), низкие пенсии (5%), детские площадки (4%), шум в городе (4%), перенаселение (4%), зарплаты (4%). Кроме того, в список проблем вошли благоустройство улиц (3%), реновация (3%), нехватка спортивных секций (3%), алкоголизм (2%).

Опрос проводился 23-31 августа 2017 г. по репрезентативной выборке населения Москвы среди 506 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 6,6%.