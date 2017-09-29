Какие губернаторы работают лучше всего

Пресс-служба президента

Также 19 баллов получил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Критериями для оценки стало наличие поддержки в ближайшем окружении президента, экономическая привлекательность региона (чем она выше, тем менее устойчив губернатор), приближение окончания срока полномочий (чем оно ближе, тем больше шансов отправиться в отставку), а также конфликты на федеральном уровне и внутри региона (чем влиятельнее федеральный оппонент губернатора и чем серьезнее внутриэлитный конфликт в регионе, тем выше штрафной балл). Штрафные баллы также начислялись при наличии уголовных дел против людей в окружении губернаторов

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