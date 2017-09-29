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Какие губернаторы работают лучше всего

11 руководителей регионов, получивших максимальные баллы в рейтинге «Госсовет 2.0»
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