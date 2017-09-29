Какие губернаторы работают лучше всего
11 руководителей регионов, получивших максимальные баллы в рейтинге «Госсовет 2.0»
Компания «Минченко консалтинг» подготовила рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Авторы исследования выделили девять критериев, существенно влияющих на продолжительность губернаторских карьер. Максимального количества баллов (27), свидетельствующих о безусловной устойчивости, в рейтинге не получил никто. Ближе всех к максимальному показателю мэр Москвы Сергей Собянин, получивший 19 баллов. «Ведомости» публикуют список максимально приближенных губернаторов, получивших в рейтинге максимальное количество баллов – от 16 до 19
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Также 19 баллов получил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Критериями для оценки стало наличие поддержки в ближайшем окружении президента, экономическая привлекательность региона (чем она выше, тем менее устойчив губернатор), приближение окончания срока полномочий (чем оно ближе, тем больше шансов отправиться в отставку), а также конфликты на федеральном уровне и внутри региона (чем влиятельнее федеральный оппонент губернатора и чем серьезнее внутриэлитный конфликт в регионе, тем выше штрафной балл). Штрафные баллы также начислялись при наличии уголовных дел против людей в окружении губернаторов
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Еще один губернатор, максимально приближенный к Путину в рейтинге, - Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ). Он также получил 19 баллов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил 18 баллов. Отсутствие у кого-либо из губернаторов 27 баллов не означает уязвимости этих лидеров: максимальный балл – недостижимый идеал; в хорошей ситуации все, чей результат больше 14 баллов, поясняет руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко
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Рамзан Кадыров (Республика Чечня) – 17 баллов
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Андрей Воробьев (Московская область) – 16 баллов
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Евгений Савченко (Белгородская область) – 16 баллов
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Максим Решетников (Пермский край) – 16 баллов
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Василий Голубев, на фото слева (Ростовская область) – 16 баллов
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Артур Парфенчиков (Республика Карелия) – 16 баллов
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Андрей Никитин (Новгородская область) – 16 баллов
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