Названы самые близкие к Путину губернаторы

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Главным фактором устойчивости положения губернатора являются его связи в окружении президента, так называемом политбюро, полагают эксперты компании «Минченко консалтинг» Е. Разумный / Ведомости

В четверг президент Владимир Путин отправил в отставку третьего с начала недели губернатора – заявление «по собственному желанию» подал руководивший всего три года Ненецким автономным округом Игорь Кошин. Его сменил заместитель министра экономики Александр Цыбульский. Кошин гораздо моложе ушедших до того губернаторов Самарской и Нижегородской областей Николая Меркушкина и Валерия Шанцева – ему только 43, но он стал жертвой падения цен на нефть: сократились поступления в бюджет региона, что сказалось и на его рейтингах, говорит политолог Михаил Виноградов. Кошин имел один из самых высоких антирейтингов среди глав регионов: люди считали его виноватым в финансовых трудностях, возникших из-за снижения цен на нефть, хотя объективно его вины в этом не было, согласен политолог Виталий Иванов. Кроме того, Кошина считали выдвиженцем компании «Лукойл», а назначение Цыбульского – в интересах компании «Роснефть», она заинтересовалась регионом, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».