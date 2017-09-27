Песков прокомментировал серию отставок губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с бытующим мнением, что в последнее время должность губернатора становится сугубо технической.

«Ротационный процесс в губернаторском корпусе - это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс», - сказал Песков.

«Что касается [вопроса о привлечении во власть] молодых технократов, я бы сказал по-другому: молодых широкопрофильных специалистов. Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили», - отметил пресс-секретарь.

Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал третьим главой региона на этой неделе, который досрочно сложил полномочия. Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.