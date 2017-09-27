РБК: глава Дагестана написал заявление об отставке

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление об отставке «по собственному желанию», рассказал источник РБК, близкий к силовым структурам республики. Его экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили, есть ли у него какие то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил источник.

Ранее источник «Ведомостей» заявлял, что в новую волну отставок также могут попасть руководители Дагестана Рамазан Абдулатипов и Магаданской области Владимир Печеный.