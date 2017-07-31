«Для меня сложнее было стать президентом Taittinger, чем президентом Франции»
- Анастасия Иванова,
- Александр Губский
- / Ведомости
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Знакомая картина: человек создал успешный бизнес, сын приумножил и развил семейное предприятие, но внуки оказались неспособны управлять большой компанией. Эту печальную историю вполне мог разделить шампанский дом Taittinger, один из крупнейших производителей «напитка победителей», если бы не Пьер-Эмманюэль Тэттанже, внук основателя компании.
История Maison Taittinger восходит к 1734 г., когда Жак Фурно открыл в Шампани виноторговую компанию. В 1932 г., когда бизнес основательно разросся и носил имя Forest-Fourneaux, его купил Пьер Тэттанже. В сделку вошли не только виноградники и подвалы с запасами вина, но и расположенная в центре Реймса средневековая резиденция графов Шампани Demeure des Сomtes de Champagne (сегодня самое престижное шампанское Taittinger так и называется – Сomtes de Champagne) и замок XVIII в. Сhâteau de la Marquetterie. Переименовав компанию в честь своей семьи, Пьер Тэттанже постепенно превратил Maison Taittinger в одного из крупнейших производителей шампанского. Только игристым вином интересы Пьера Тэттанже не ограничивались: он проявлял большой интерес к гостиничному бизнесу и стал владельцем люксовых парижских отелей Crillon, Lutetia и Louvre.
Родившийся в 1923 г. Жан Тэттанже талантами превзошел своего отца. Он успел повоевать против фашистов, рассказывала The Wall Street Journal, а в 1945 г., когда война закончилась, присоединился к семейному бизнесу. Но уже в начале 1950-х гг. ушел в политику: был депутатом парламента, 18 лет занимал пост мэра столицы Шампани, Реймса, был госсекретарем по бюджету (именно при Жане Тэттанже у Франции в последний раз были бездефицитные бюджеты, любит напоминать Пьер-Эмманюэль) и министром юстиции в правительстве Жоржа Помпиду.
В 1977 г. Жан Тэттанже вернулся в семейный бизнес, и под его руководством компания расцвела: гостинично-ресторанная сеть выросла до 800 заведений под демократичными брендами Kyriad, Campanile, Première Classe и др.; в созвездие люксовых отелей добавились Martinez в Каннах и Mamounia в Марракеше, был приобретен знаменитый парижский ресторан Grand Véfour, парфюмерный дом Annick Goutal, легендарный производитель хрусталя Baccarat...
Но когда поколение Жана Тэттанже и его брата Клода, руководившего шампанским бизнесом, начало отходить от дел, внуки переругались. Часть наследников не работали в компании, не разделяли ее ценности и мечтали обратить свои доли в наличные. Противоречия между остальными – кто и как именно будет управлять компанией – зашли столь далеко, что выход остался только один: продать всю компанию целиком, чтобы ее не разрушить. В 2005 г. холдинговая компания семьи Тэттанже, Société du Louvre, владевшая всеми активами – производством шампанского, хрусталя, отелями, ресторанами и проч., – была продана американской инвестиционной группе Starwood Capital более чем за 2 млрд евро.
Официальная версия сделки – необходимость оптимизировать налоги при передаче собственности наследникам. Этой же версии, не вдаваясь в подробности, Пьер-Эмманюэль Тэттанже придерживался и в разговоре с «Ведомостями». Но в прошлом году, выступая перед профессиональной предпринимательской аудиторией на форуме EY World Entrepreneur of the Year в Монте-Карло, он был гораздо более откровенен.
«К сожалению, реальная причина была в том, что второе поколение – которое было блестящим – состарилось, – цитировал Пьер-Эмманюэля еженедельник The Edge Malaysia. – И это огромная проблема в семейном бизнесе – когда возраст [берет верх] над талантом. Семья старела, а когда ты становишься старым, то в какой-то момент перестаешь верить в своих детей. Тебе нравятся [только] люди, которые тебе льстят. Настоящая причина того, что мы продали группу, – ревность членов семьи, а не то, что у группы были плохи дела».
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