«Мы странные, замкнутые интроверты»

Аркадий Волож рассуждает о конфликте с Google и «человеческих отношениях» с его основателем, объясняет, почему компания не идет на новые зарубежные рынки, и обещает улучшить «Яндекс.Новости»

Аркадий Волож, основатель и гендиректор «Яндекса» Максим Стулов / в

Почти три года продолжалась борьба «Яндекса» с его главным конкурентом – Google. Российский поисковик начал стремительно терять долю рынка: люди стали чаще пользоваться смартфонами, а в мобильной среде Google оказался более силен – в том числе из-за контроля над самой популярной в мире операционной системой для мобильных устройств Android. «Яндекс» заявил, что Google запрещает производителям смартфонов предустанавливать его сервисы и навязывает собственные. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу и выиграл – Google признан нарушителем, он заключил с ФАС мировое соглашение и пообещал больше не дискриминировать конкурентов. О том, как компания будет жить после этой исторической битвы, «Ведомостям» рассказал основатель «Яндекса» Аркадий Волож

– В апреле закончилось ваше почти трехлетнее противостояние с Google – эта компания заключила мировое соглашение с ФАС. Как вы его оцениваете?

– Я начну с небольшого лирического отступления: зачем мы вообще все это делаем?

Я считаю, что в нашей стране уникальная математическая школа, была и есть. И математика все больше и больше становится частью повседневной жизни. Если раньше мы держали в руках предметы из пластика и металла (автомобили, телефоны), то теперь в наш обиход вошли сервисы вроде поиска или навигатора. Поэтому часто знание математики становится важнее, например, умения обрабатывать материалы. И если с материалами у нас исторически не сложилось (мы не лидеры, «все, что вы делаете руками, ужасно» и т. д.), то с математикой у нас есть шанс прорваться и быть конкурентными – быть полезными и в своей стране, и, очень хочется надеяться, для всего мира.

Есть и второй аспект. Мы неуклонно идем к созданию искусственного интеллекта. Сегодня это нейросети, завтра – другого рода алгоритмы. И все это естественным образом стремится к централизации. Чем больше данных, на которых они обучаются, тем умнее нейросети. Больше данных – лучше алгоритмы – больше данных. И, конечно, вспоминая прочитанные еще в детстве фантастические романы, лично я волнуюсь от мысли, что у такой системы не будет альтернативы. Возможно, мы – одна из таких необходимых альтернатив. Именно поэтому существование такой компании, как «Яндекс», я считаю абсолютным императивом.

Возможность хоть какой-либо альтернативы базируется на нескольких вещах: необходима работающая уже на уровне школ система воссоздания и обучения талантов, нужно постоянное поддержание творческой среды в стране и в компании, важны четко работающие процессы производства массового продукта и, конечно, свободные каналы доступа к пользователю. Вот с последним у нас и возникли проблемы. Если бы мы не добились урегулирования через ФАС, не исключено, что в какой-то момент «Яндекса» бы просто не стало. И от этого, как мне кажется, мир стал бы хуже.

– Каковы будут последствия для рынка в целом, для «Яндекса» в частности?

– Я оцениваю это соглашение как исторический прорыв. Это ведь мировой прецедент, мы стали первой страной, где на операционной системе Android восстановлена конкуренция. Поскольку Android доминирует в мобильной среде, а мобильная среда сейчас доминирует во всем интернете, то это очень важная победа в очень важном месте.

– Это победа локальная или глобальная? Может ли быть учтено российское антимонопольное дело в других странах?

– Юридически это, конечно, локальная победа, но по последствиям, я предполагаю, она шире. Можете называть меня идеалистом, не мне ведь об этом судить, но мне кажется, что руководители Google пересмотрели свои позиции. Пессимисты скажут, что они просто посчитали и решили, что договориться с нами дешевле. Но мне хочется верить, что они вернулись к своим прежним принципам: строить бизнес, основанный на морали.

– Что вы имеете в виду?