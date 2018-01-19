Финансы
Бесплатный
Дарья Борисяк|Георгий Яшунский
Банки

Промсвязьбанк возглавит Петр Фрадков

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что банк станет опорным для исполнения гособоронзаказа

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что опорным банком для исполнения гособоронзаказа станет Промсвязьбанк. «Руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова», - говорится в заявлении Силуанова.

Петр Фрадков - старший сын бывшего премьер-министра, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Родился в 1978 г. в Москве. В 2000 г. окончил МГИМО (специальность - «мировая экономика»), в 2007 г. - Кингстонскую бизнес-школу Кингстонского университета («мастер делового администрирования») и Академию народного хозяйства при правительстве («мастер делового администрирования»). Кандидат экономических наук. В 2000-2004 гг. работал во Внешэкономбанке на разных должностях. В 2004-2005 гг. был заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства. В 2005 г. вернулся во Внешэкономбанк, работал директором департамента, первым заместителем директора дирекции ВЭБа. В 2007-2011 гг. - заместитель председателя Внешэкономбанка, член правления. В 2011-2014 гг. - гендиректор, председатель правления, председатель совета директоров ОАО «ЭКСАР». В 2014-2016 гг. - первый зампред Внешэкономбанка, член правления. С 2015 г. - гендиректор Российского экспортного центра. Входит в совет директоров Новикомбанка, наблюдательный совета Проминвестбанка, является председателем совета директоров АО «ЭКСАР», следует из информации на сайте Росэксимбанка.

В заявлении Силуанова указано, что Промсвязьбанк был выбран правительством совместно с Центробанком. Чуть больше месяца назад, 15 декабря, ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что на финансовое оздоровление банка уйдет до полугода, а докапитализирован он будет в течение трех месяцев.

В течение I квартала 2018 г. Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в госсобственность, сообщила пресс-служба Центробанка. Регулятор отмечает, что масштабы деятельности Промсвязьбанка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий оборонного комплекса. Так, Промсвязьбанк специализируется на кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физлиц, а также имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом — в Индии и Китае. ЦБ указывает, что банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями.

В четверг Минфин объявил, что создает опорный банк для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов. Название банка ведомство не раскрыло, но сообщило, что выбор объясняется размером банка и наличием разветвленной сети отделений. Задачей опорного банка будет банковское сопровождение, расчеты с подрядчиками – оборонными предприятиями и их кредитование.

Необходимость в специальном банке возникла после принятия в августе нового американского закона о санкциях против России, объясняет топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов. По нему санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Сами эти санкции и подпадающие под них структуры могут быть определены в ближайшие недели, говорит он, под угрозой и крупнейшие банки России, на долю которых приходится почти все банковское обслуживание предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к закону о гособоронзаказе: предложено засекретить список банков, обслуживающих его. В декабре ЦБ убрал список таких банков с сайта. По состоянию на 1 октября в списке их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».

Комментарии  ()
ilya.angeloff
10:15 19.01.2018
Для этого и отжимали у Ананьевых
60
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике