Промсвязьбанк возглавит Петр Фрадков

Евгений Разумный / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что опорным банком для исполнения гособоронзаказа станет Промсвязьбанк. «Руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова», - говорится в заявлении Силуанова.

Петр Фрадков - старший сын бывшего премьер-министра, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Родился в 1978 г. в Москве. В 2000 г. окончил МГИМО (специальность - «мировая экономика»), в 2007 г. - Кингстонскую бизнес-школу Кингстонского университета («мастер делового администрирования») и Академию народного хозяйства при правительстве («мастер делового администрирования»). Кандидат экономических наук. В 2000-2004 гг. работал во Внешэкономбанке на разных должностях. В 2004-2005 гг. был заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства. В 2005 г. вернулся во Внешэкономбанк, работал директором департамента, первым заместителем директора дирекции ВЭБа. В 2007-2011 гг. - заместитель председателя Внешэкономбанка, член правления. В 2011-2014 гг. - гендиректор, председатель правления, председатель совета директоров ОАО «ЭКСАР». В 2014-2016 гг. - первый зампред Внешэкономбанка, член правления. С 2015 г. - гендиректор Российского экспортного центра. Входит в совет директоров Новикомбанка, наблюдательный совета Проминвестбанка, является председателем совета директоров АО «ЭКСАР», следует из информации на сайте Росэксимбанка.

В заявлении Силуанова указано, что Промсвязьбанк был выбран правительством совместно с Центробанком. Чуть больше месяца назад, 15 декабря, ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что на финансовое оздоровление банка уйдет до полугода, а докапитализирован он будет в течение трех месяцев.

В течение I квартала 2018 г. Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в госсобственность, сообщила пресс-служба Центробанка. Регулятор отмечает, что масштабы деятельности Промсвязьбанка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий оборонного комплекса. Так, Промсвязьбанк специализируется на кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физлиц, а также имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом — в Индии и Китае. ЦБ указывает, что банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями.

В четверг Минфин объявил, что создает опорный банк для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов. Название банка ведомство не раскрыло, но сообщило, что выбор объясняется размером банка и наличием разветвленной сети отделений. Задачей опорного банка будет банковское сопровождение, расчеты с подрядчиками – оборонными предприятиями и их кредитование.

Необходимость в специальном банке возникла после принятия в августе нового американского закона о санкциях против России, объясняет топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов. По нему санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Сами эти санкции и подпадающие под них структуры могут быть определены в ближайшие недели, говорит он, под угрозой и крупнейшие банки России, на долю которых приходится почти все банковское обслуживание предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к закону о гособоронзаказе: предложено засекретить список банков, обслуживающих его. В декабре ЦБ убрал список таких банков с сайта. По состоянию на 1 октября в списке их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».