Как в России отреагировали на публикацию «кремлевского доклада»

В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд. Евгений Разумный / Ведомости

Минфин США в понедельник опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек – 114 чиновников и 96 «олигархов». В доклад включены все руководители администрации президента Владимира Путина, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров, руководителя спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний. Также в «кремлевский доклад» вошли бизнесмены, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. Таким образом, в список минфина США попали первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.

Владимир Путин, президент России: «Это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом... Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить. Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с США. Уверен, что в этом заинтересован народ США, заинтересован народ России, и в целом в мире люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно».

Дмитрий Медведев, премьер-министр: «Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем... Безусловно, все власти в нашей стране - исполнительная и законодательная, а также президент - будут отслеживать другие формы реализации закона ("О противодействии врагам Америки"). Если они состоятся, то на эти действия последует реакция - она будет адекватная тому, что будет происходить. Если говорить о моральном аспекте, то, безусловно, публикация подобных списков отравляет наши отношения».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Там фамилии всех, поэтому здесь не о чем говорить. Можно лишь отметить, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете заголовок документа, там сказано, что это [публикация списка] делается для защиты от врагов США. Это подход, это заявление. Это достаточно беспрецедентно. Поэтому лишь после анализа можно будет давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам».

Аркадий Дворкович, вице-премьер: «Как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это список лиц, которые очевидно являются ведущими в российской политике и бизнесе. Это не санкционный список, это список, который используется для дальнейших решений и оценок. Будем проводить мониторинг ситуации, необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике".

Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Какие только санкции не придумывали против нашей страны начиная с 2014 г. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества... Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму. Политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса... Новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса».

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Опубликование такого списка в канун практически выборов президента - это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс, попытка повлиять на настроения людей, дестабилизировать ситуацию в обществе, снизить уровень поддержки президента, зная, что он очень высокий. Внесение в подобный список политического руководства страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ».

Владимир Мединский, министр культуры: «Поскольку я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией и у меня нет ни в США, ни за рубежом ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов, то наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке – это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует».

Михаил Федотов, председатель СПЧ: «Никак не предполагал, что они просто возьмут списки советников и помощников президента и всех туда включат. Я думал, они проведут какую-то аналитическую работу... В 1991 и 1993 гг. я был в расстрельных списках, составленных путчистами. Нынешний список, надеюсь, не расстрельный. Но я не понимаю его смысл. Ну вот есть, например, советник президента Владимир Толстой, он что, связан с какими-то криминальными кланами? Это недружественный жест по отношению к России, и это плохо. Нам надо налаживать отношения, а не усугублять конфликт. Все это рецидив холодной войны. Увы, в обеих странах есть «инвалиды холодной войны» – политики и политологи, у которых голова повернута в прошлое. Я встречал таких по обе стороны Атлантики. Это те, кто поддерживает конфликт между нашими странами и кормится друг от друга. Для них все это как шахматная игра, сейчас США сделали свой ход».

Сергей Собянин, мэр Москвы: «В "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы».

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов: «Полтавченко считает, что «...попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику...»

Просто для справки Доклад составлен «исключительно по требованию закона CAATSA», он не является списком санкций и включение в него физических лиц и организаций «никоим образом не должно трактоваться как наложение на них санкций», говорится в документе минфина США. Он также не «отражает намерение» ввести санкции, не вводит ни для кого препятствий, ограничений или запретов на ведение дел с этими людьми или организациями, «не свидетельствует, что у правительства США есть информация», будто эти люди вовлечены в какую-либо неправомерную или вредную деятельность.

Высокопоставленные политические деятели включены в доклад в соответствии с определением, которое дал конгресс США в законе CAATSA, указывается в документе. Для целей данного доклада это руководители президентской администрации; члены кабинета министров, министры, руководители других основных ведомств; другие высокопоставленные политики, включая руководителей Госдумы и Совета Федерации, члены Совета безопасности, руководители госкомпаний.

Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «Так называемый кремлевский список – формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы».

Борис Титов, бизнес-омбудсмен: «По поводу "кремлевского доклада". Я единственный из кандидатов в президенты, который фигурирует в списке США. Я единственный кандидат, у которого есть четкая, а не популистская экономическая стратегия. И если отвлечься от сантиментов, то выбор у страны простой: по-прежнему витать в облаках вместе с "несанкционированным", неопасным для Запада Кудриным или взяться за ум и обзавестись новым «экономическим оружием» собственного производства. Уважают только сильных, а слабых цепляют на крючок. Что и показывает история со списком... Конечно, был несколько удивлен – они ударили по «пианистам», играющим для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют. Мы работаем, защищая от власти людей, – Федотов, [Анна] Кузнецова [уполномоченный при президенте по правам ребенка], я».

Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число "врагов США". Лихорадочно ищу оправдания. Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания!»

Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система»: «Нет никаких рисков, не видим их».

Виктор Зубков, председатель совета директоров «Газпрома»: «Они и так постоянно давят все время. Вы же видите – и переговоры с поляками, с прибалтами. Но ничего, выдержим».

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти» (руководитель компании Игорь Сечин включен в список): «Мы санкции не комментируем в принципе, это контрпродуктивно. Мы работаем с ними. Весь список я пока не знаю, каких-то подробных комментариев давать не могу, что касается нас, мы к этому были готовы, хотя ничего в этом правильного и логичного не видим. Ничего удивительного в этом нет, исходя из тех принципов, по которым формируются эти списки, соответственно, мы должны быть к этому готовы. Хотя принципы порочны изначально» (цитаты по ТАСС).

Дмитрий Рогозин, вице-премьер: «В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение. То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть».

Пресс-служба Министерства транспорта: «Начнем работать с еще большим усердием и рвением».

Пресс-служба МЧС: «Включение руководителя министерства Владимира Пучкова в «кремлевский доклад» на работе МЧС России «никак не отразится. Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков и не согласно спискам. МЧС России как работало, так и будем работать, оказывая помощь всем странам, кто в ней нуждается. И разумеется, в случае необходимости мы готовы помогать и США».

Александр Шохин, председатель РСПП: «В этом списке пока ничего такого, ну, скажем, во-первых, неожиданного нет, а во-вторых, такой конкретики нет, которая бы позволяла говорить о размерах ущерба возможного, как это повлияет и так далее. Это список политической и экономической элиты, составленный по чисто формальному признаку. И понятно, что та юридическая оговорка, которая сделана в докладе - что это не означает, что на этих лиц распространяются санкции, - это даже основание, что если вдруг кто-то будет на основании этой публикации какие-то рестрикции вводить на какие-то структуры, то это даже основание для судебной защиты будет».

Андрей Фурсенко, помощник президента: «Вообще я в санкционном списке уже давно, честно говоря, не думаю, что что-то в моей работе кардинально изменится, буду продолжать жить и работать. Конечно, попадание в санкционный список не самая приятная новость, но это скорее эмоциональное восприятие, но ничего другого никто не ожидал, и я в том числе. На моей работе это никак не отразится, думаю, коллеги отнесутся к этому точно так же».

Герман Клименко, советник президента: «А ведь говорили мне два года назад: не ходи в "импортозамещение", не выгоняй с совещаний "Майкрософт" и даже не думай о замене "Оракла" на "Постгресс».

Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе: «Было бы обидно не попасть в такую компанию».

Пресс-служба «Лаборатории Касперского»: «Лаборатория Касперского» не согласна с включением Евгения в список олигархов, так как этот термин подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние. «Лаборатория Касперского» не имеет политических связей и не осуществляет политическое влияние ни в одной стране мира, включая Россию, и не может считаться «олигархической структурой». Личный капитал Евгения состоит из его бизнеса, квартиры в Москве и личного автомобиля. Более 82% своей выручки «Лаборатория Касперского» зарабатывает за пределами России».

Анатолий Аксаков, председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку: «Это недружественное отношение к этим лицам, однозначно. И вообще, например, [президент Сбербанка Герман] Греф в нашем общественном мнении воспринимается как человек прозападный, даже проамериканский, включен в такой список, что меня удивляет. Он либеральных взглядов человек и проповедующий многие западные ценности, пытающийся их развивать в стране: свободный бизнес, свободные экономические отношения и т. д.».

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте: «Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена, даже за этот небольшой срок, свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели – счастью и благополучию российских детей».

Пресс-служба «Ростеха»: «Давление на российскую промышленность продолжается. Очевидно, что цели здесь совсем не те, что декларируются. Фактически санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции. Нас пытаются выдавить с определенных рынков. В первую очередь – с рынков вооружений, где мы усиливаемся и наши поставки растут. Когда не получается честно конкурировать, в ход идут санкции. С их помощью американские коллеги решают свои прагматичные бизнес-задачи. Пытаются заставить нас сдаться и уйти. Но для нас это лишь стимул работать активнее».

Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я лично ни на минуту не сомневаюсь в том, что Вашингтон перешел в стадию открытого вмешательства во внутриполитические процессы в России. Я имею в виду предстоящие выборы президента России. Наглость, конечно, не имеет никаких границ». Руководство США «шаг за шагом реализует свой давно разработанный, а теперь корректируемый план, предусматривающий ослабление и превращение России в третьеразрядное государство».