Песков назвал беспрецедентным «кремлевский доклад» США

«Это достаточно беспрецедентно. Поэтому лишь после анализа можно будет давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремлю еще предстоит проанализировать факт публикации минфином США такого «кремлевского доклада» – максимально широкого, с упоминанием высших руководителей России, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это достаточно беспрецедентно. Поэтому лишь после анализа можно будет давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам», – отметил представитель Кремля. Он допустил, что во вторник список минфина США прокомментировал и сам президент Владимир Путин: с большой долей вероятности вопрос о списке будет задан ему во время запланированной встречи с доверенными лицами.

Песков не стал отвечать на вопрос, воспринимают ли в Кремле публикацию в США именно такого списка как фактический разрыв отношений с США: «Сначала нужно его проанализировать, потому что публикация беспрецедентная». С одной стороны, в тексте множество оговорок о том, что публикация не является санкциями и ограничениями, но с другой – указано, что в случае необходимости санкции в отношении фигурантов списка могут быть введены, отметил Песков.

«Наверное, потенциально публикация может нанести урон имиджу наших предпринимателей и членов правительства», – не исключил представитель Кремля.

Комментируя включение в список своей фамилии, Песков отметил: «Там фамилии всех, поэтому здесь не о чем говорить». «Можно лишь отметить, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете заголовок документа, там сказано, что это [публикация списка] делается для защиты от врагов США. Это подход, это заявление», – добавил Песков. При этом он вновь призвал воздержаться от преждевременных оценок публикации.

На вопрос, не успокоило ли Кремль заявление администрации президента США Дональда Трампа о том, что санкции в отношении фигурантов списка вводить не планируется, Песков заявил, что Кремлю об этом заявлении ничего не известно: «Мы слышали заявление о том, что в случае необходимости санкции могут быть введены». «Вся публикация связана с тем, что трудно ее понять. Предстоит много поработать, чтобы понять мотивацию включения [людей] в список», – резюмировал Песков.

Минфин США ранее представил конгрессу список высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России, которых Вашингтон считает близкими к российскому руководству. Подготовить такой список чиновники администрации Белого дома должны были по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе.

В публичную часть списка вошло более 200 человек. В их числе – чиновники администрации президента, включая Пескова, члены правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым, другие высокопоставленные российские чиновники, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин.

В список также попали 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes на 2017 г., составляет не менее $1 млрд. В числе миллиардеров, включенных в «кремлевский доклад», Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Юрий Мильнер, Олег Тиньков.

Как сообщил минфин США, помимо публичной части списка есть еще закрытая. В ней могут быть лица, не включенные в открытые списки политиков и олигархов, их положение или должность могут быть ниже, чем у людей, чьи имена были обнародованы, а состояние быть меньше $1 млрд, отмечается в документе ведомства.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»