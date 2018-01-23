Минобороны сообщило о переговорах по С-400 с ближневосточными и азиатскими странами

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«Газпром» попросил Медведева убрать ограничения на биржевую торговлю газом

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил премьер-министра Дмитрия Медведева снять ограничения на продажу газа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает РБК со ссылкой на текст соответствующего письма.

Письмо датировано 26 октября 2017 г., подлинность его копии подтвердил изданию источник в профильном ведомстве. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Согласно правительственному постановлению № 223 от апреля 2012 г. «Газпром» может продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год, как и «Новатэк», «Роснефть» и другие конкуренты энергетического холдинга. Однако установленный паритет не соблюдается, указывает Миллер: «Прежде всего из-за нежелания независимых производителей продавать газ на организованных торгах или отсутствия у них ресурсной возможности».

Торги газом на Петербургской бирже начались в ноябре 2014 г. Цена продаваемого на бирже газа является рыночным индикатором, по которому определяется налоговая база для производителей газа.

«Газпром» не имеет права реализовывать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители, однако у последних есть право давать скидки своим промышленным покупателям на 3–10% от регулируемых цен, отмечает Миллер.

Ограничение было введено «с целью не допустить неконтролируемого увеличения цен на газ», но опыт продаж показал, что «покупка газа оптовыми покупателями на биржевых торгах осуществляется в основном по ценам ниже регулируемых», подчеркивает Миллер. Он предлагает отказаться от действующей квоты для «Газпрома» и от условия паритета для развития биржевой торговли газом, а также разработать механизмы, стимулирующие независимых производителей и покупателей газа участвовать в торгах.

«Газпром» давно добивается права на скидку для клиентов, однако против этого выступают конкуренты. По данным Института энергетики и финансов, «Газпром» занимает 60% российского газового рынка, независимые производители – 40%.

В 2017 г. реализация газа на бирже увеличилась на 21% до 20,35 млрд куб. м, оборот в секции достиг 60,47 млрд руб. В то время как «Газпром» полностью исчерпал свою квоту, другие производители продали менее 3 млрд куб. м, сообщил РБК вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. По его данным, проект постановления об увеличении квоты до 25–35 млрд куб. м сейчас рассматривается в аппарате правительства.

Минэнерго предлагает увеличить квоту для «Газпрома» до 25 млрд куб. м в год. В таком случае объем реализации газа для всех участников составит 50 млрд куб. м.

По данным РБК, замминистра экономического развития Олег Фомичев в своем письме правительству от 11 декабря 2017 г. предложил сохранить для «Газпрома» действующую квоту, допустив возможность ее увеличения до 35 млрд куб. м в случае отсутствия газа независимых производителей на торгах. Паритет «Газпрома» с другими производителями при этом предлагается отменить.

Вопрос биржевой торговли газом будет рассмотрен на очередном заседании правительственной комиссии по ТЭКу. Из материалов к заседанию следует, что «Роснефть» и «Новатэк» выступают за сохранение действующих правил, отмечает РБК.



«Естественным условием, необходимым для дальнейшей либерализации рынка, включая рост объемов продажи газа монополистом на бирже, является создание равных условий для всех производителей в части доступа к инфраструктуре и потребителям. На настоящий момент такие равные условия не сформированы», – сказал изданию представитель «Роснефти». Под равным доступом к потребителям нефтяная корпорация имеет в виду отмену монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа, которой она давно добивается вместе с «Новатэком». В «Новатэке» не ответили на запрос издания.