Может ли санкционная политика повлиять на кадровую

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Великий и ужасный «кремлевский доклад» вот-вот станет реальностью. Его промоушн в Америке стал прямо голливудским – куча слухов, попыток скрыть сюжет и, наоборот, подсмотреть хотя бы одним глазком. Достаточно напомнить, что так и не ясно, будет ли он публичным и если да – то целиком или все же без приложений, в которых и будет все самое интересное, а именно «расстрельные списки» кандидатов на санкционные меры. А у нас доклад приобрел гоголевский характер ожидания ревизора.

Нагнетание страстей весьма показательно. Часто в России можно встретить следующую реконструкцию логики санкций. США будут использовать известную тактику анаконды – постоянно душить и поддавливать нашу власть. И Трамп, который на самом деле столкновения с Россией не хочет, вынужден учитывать требования американских элит и все же будет ужесточать давление. Главная цель – провоцирование восстания элит российских. И прямой ультиматум ориентированной на Запад части элиты (а она есть, и это не секрет): если сами не уберете Путина, про нас можете забыть – и прощайте, замки на Лазурном берегу, деньги в швейцарском банке, дети в английских университетах. В более аккуратном виде эту мысль высказал Андрей Костин в Давосе.

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