Путину предложили отказаться от президентского послания

Кремль подтвердил предвыборный характер послания президента парламенту. «Яблоко» считает это нарушением закона AP

Партия «Яблоко» призвала Владимира Путина не оглашать 1 марта послание Федеральному собранию в части основных направлений внутренней и внешней политики, а выступить лишь с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 гг. Президент в 2017 г. впервые не обратился к парламенту, хотя по Конституции обязан делать это ежегодно, говорится в письме, подписанном лидером партии Эмилией Слабуновой: «Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта». Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу кандидата Путина нарушает Конституцию и избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного или служебного положения, считает Слабунова.

Сопредседатель штаба Путина Александр Румянцев ранее говорил, что Путин готовит послание как кандидат в президенты. Видение задач на будущее, которое Путин представит в послании, будет совпадать с его программой как кандидата в президенты, подтвердил в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В каждом послании каждый год президент очерчивает перспективы на будущее. Так что ничего нового. Это чистая прерогатива президента», – пояснил он «Ведомостям». На вопрос, готов ли Путин заменить послание отчетом о проделанной работе, Песков не ответил.

Центризбирком знает о послании и, по предварительной оценке, это не противоречит закону, сказала «Ведомостям» секретарь ЦИК Майя Гришина. Закон прямо говорит, что ограничения в использовании преимуществ должностного положения не должны препятствовать исполнению должностных обязанностей, напоминает она: «Послание – конституционная обязанность президента, прямо предусмотренная Конституцией».

Нарушений Конституции в оглашении послания нет, но после этого надо смотреть, не будет ли оно использоваться для агитации, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Оглашая послание, президент исполняет свои полномочия, но в нем не должно быть предвыборных обещаний, считает электоральный юрист Гарегин Митин: «А затем должны вступать в действие требования избирательного законодательства. Поэтому обсуждение послания в СМИ надо обезличивать, не привязывая к личности президента, либо как-то соблюдать требования о равном информировании обо всех кандидатах». Президент не обязан уходить в отпуск на время кампании, а выступать с посланием – его обязанность, согласен сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин: «Но это использование административного ресурса. Очевидно, что перенос послания носит агитационный характер. Президентские политтехнологи понимают, что такой прием повлияет на волеизъявление избирателей. С точки зрения закона это законно, но с точки зрения этики и качества выборов – очень сомнительно».

«Кампания важна интригой, кто станет президентом? Нет. Всем и так это понятно. Интрига в том, что нового будет привнесено в этот президентский срок и в каком виде Путин передаст страну преемнику», – считает политолог Андрей Колядин. В послании всегда звучали программные заявления и странно будет, если их не будет в канун выборов, указывает он: «Надежды надо оправдывать, иначе будет разочарование, а из послания уже создали главное ожидание этой кампании». Говорить о переносе послания не совсем верно, полагает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Президент в рамках шестилетнего мандата, начавшегося в мае 2012 г., должен выступать с ежегодными посланиями. В этом смысле главное было, чтобы оно было до мая, т. е. в рамках завершающего года нынешнего срока». К тому же в декабре «не были еще пройдены определенные развилки» – по санкционной политике, ценовым эффектам сделки с ОПЕК и т. п., отмечает эксперт. И если оглашение послания приходится на период кампании, то странно было бы разводить его и программу, говорит он: «Все равно послание будет так восприниматься и считываться, тем более это наиболее программный и стратегический формат президентской повестки».

Перенос послания и использование его для представления программы кандидата противоречит Конституции, убежден политолог Николай Петров: «У нас руководитель любого уровня говорит, что не будет заниматься выборной кампанией, а будет выполнять свои обязанности, – и с таким объяснением не сходит с экрана». Но легитимность Путина не зависит от таких вещей, считает эксперт: «Мы видим подчеркивание того, что выборы честные: работающие в штабе сотрудники администрации уходят в отпуск, и неважно, что весь административный ресурс работает на одного кандидата. Никакого позитива выборы Путину не сулят – возможен либо нулевой вариант, либо негатив, и последнего надо избегать. А через два месяца выборы забудутся».