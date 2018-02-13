«Яблоко» считает фильм Стоуна о Путине незаконной агитацией

Оливер Стоун (слева) снова расскажет россиянам о Владимире Путине Кадр из фильма «Интервью с Путиным»

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова в понедельник направила в ЦИК обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа в эфире «Первого канала» четырехсерийного фильма Оливера Стоуна «Путин», анонсированного на 12–15 февраля. Как отмечается в обращении (копия есть у «Ведомостей»), показ отвечает признакам незаконной предвыборной агитации в СМИ: изготовление и демонстрация фильма не оплачены из избирательного фонда Владимира Путина, к тому же фильм покажут в дни, когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена. По факту показа в ЦИК в ближайшее время также направят жалобу на незаконную агитацию, обещает пресс-секретарь кандидата в президенты Григория Явлинского Игорь Яковлев.

Документальный фильм американского режиссера стал самым популярным сериалом «Первого канала» в 2017 г., следует из данных MediaScope. В среднем каждую из четырех серий посмотрел каждый четвертый россиянин старше четырех лет, включивший в то время телевизор (данные MediaScope по городам России с населением более 100 000 человек). В США премьера состоялась 12–15 июня 2017 г., зрители «Первого канала» увидели фильм неделю спустя – его показывали в 21.30. На этот раз его увидели чуть позже – в 22.30.

Не исключают подачу жалоб и в штабах других кандидатов. «Мы внимательно следим за трансляцией и, если будут обнаружены признаки незаконной агитации, обязательно обратимся в ЦИК с жалобой», – говорит руководитель сети региональных штабов Ксении Собчак Тимур Валеев. «Когда в новостях ежедневно идет по 25 сюжетов о деятельности Путина, это еще хоть как-то можно списать на его деятельность в рамках текущей должности, но документальный фильм точно ставит в неравные условия кандидатов», – отмечает Игорь Лебедев (ЛДПР). Но партия, по его словам, не будет ничего предпринимать, так как «это пустая трата времени». «Если это действительно незаконная агитация, то по факту нарушения мы обязательно подадим жалобу», – говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что обращение «Яблока» там пока не получили. «Если оно будет (или уже есть), то обязательно будет рассмотрено в установленном порядке», – обещает начальник управления ЦИК Юлия Фелонина. «Первый канал» оставил вопросы «Ведомостей» без комментариев.

«Каналы не согласовывают с нами свою редакционную политику», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, советовался ли «Первый канал» с представителями Путина, прежде чем выпустить фильм во время кампании. «СМИ с нами не советуются, они абсолютно свободны в своем выборе и принимают самостоятельные решения, в этом смысле наш штаб ничем не отличается от других», – говорит пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. По его мнению, фильм «Путин» не является агитацией, так как не призывает голосовать за или против кандидата, не описывает возможные последствия его избрания или неизбрания, там даже слова «кандидат» нет – речь идет о действующем президенте. К тому же это документальный фильм, а не информационная программа, добавляет Кондрашов, даже аналитические программы не подпадают под действие избирательного закона, так как это уже авторское прочтение, объясняет он: «А документальный фильм – это на голову выше любой аналитической программы».

Руководитель экспертной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин считает, что ответ на вопрос, является ли фильм Стоуна агитацией, всегда будет субъективным: классическое правило пиарщика – на кандидата работает все, что не некролог, напоминает он. Проблему неравенства кандидатов в эфире вообще не решить, пока СМИ не будут экономически дифференцированны, предупреждает эксперт.

С точки зрения содержания это хорошая пропагандистская история, уверен политолог Аббас Галлямов, и важно, что заслуги Путина описывает международно признанный режиссер. Путину нужно демонстрировать масштабность – это и есть главное, за что его избиратель может голосовать, ведь уровень жизни россиян давно не растет. Выбор, который избирателю предстоит сделать, скорее стилистический, а не рациональный, считает эксперт: плюсы от такого показа очевидно перевесят минусы, к тому же три четверти избирателей знают про выборы только то, что показывают по телевизору, а мнением остальных можно пренебречь.