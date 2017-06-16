12 главных цитат Путина из интервью Оливеру Стоуну

Кадр из фильма «Интервью Путина» Showtime

Американский телеканал Showtime сегодня завершил показ последней, четвертой, части фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews), который режиссер Оливер Стоун снял по итогам 30 часов бесед с российским президентом. Вот самые интересные цитаты из него.

О выборах в России

- Что касается выборов 2018 года... хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду.

- И в 2000, и в 2012 г. США вмешивались в выборы в России. Всегда было, но в 2012 г. было особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают.

О власти

- Власть имеет свойство незаметно менять людей? - Это, действительно, очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он вот этот нерв утратил, он должен оставить свое место. Нуждается ли Россия или не нуждается в ком бы то ни было, это решает сама Россия.

- Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть. И безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными. В конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение.

О выборах в США

- Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в США. Я читал доклады, о которых вы говорили, - это АНБ, ЦРУ, - там нет ничего конкретного. Только намеки и предположения... Это мне напоминает то, на чем строится неприятие к какому-то этносу, скажем, антисемитизм.

- Те, кто проиграл, должны были сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа. А не искать причины на стороне.

О детях

- Сейчас у меня мои дети там, дочери. После нашей встречи мы договорились с ними пообедать. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся. - Вы дедушка? - Да. - Любите внуков? - Конечно. - Вы играете с ними на улице? - Очень редко, к сожалению. - Они (дочери) не занимаются политикой, никаким - крупным - бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими горжусь.

О Крыме

- Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России... Россия создала условия, чтобы люди могли прийти на выборы. Не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал.

О России

- Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества. Количество стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках.

О НАТО

- Почему мы так резко реагируем на расширение НАТО? Потому что мы, между прочим, понимаем его значение и угрозу, исходящую от этой организации. Но особенно мы обеспокоены вот чем: нас тревожат практики и то, как там принимаются решения. И я знаю, КАК там принимаются решения.

О Сталине

- Излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз, на Россию. Показать, что Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что? Россия капитально изменилась.

- В английской истории был такой деятель, как [Оливер] Кромвель. Кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Но и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят.

Об Обаме

- Не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они награждали друг друга орденами. Стало ясно, что у них не остается времени ни на что серьезное.

О Трампе

- Уходящая команда [Обамы] наложила ему [Дональду Трампу] столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу.

О богатстве

- Нет. Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы... В условиях кризиса - что делать с этими активами? Как их сберечь, где разместить. Только головная боль от этого.

О Донбассе

- [В Донбассе] люди там тоже не приняли этот переворот. Сначала стали пытаться арестовывать их с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы спецслужб, начали людей выкрадывать, увозить в тюрьмы... Естественно, после этого люди на Донбассе взялись за оружие.

- Россия много раз обращалась к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий. Я с ним [президентом Украины Петром Порошенко] много раз говорил, но у него свой взгляд на эти вещи.