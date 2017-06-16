12 главных цитат Путина из интервью Оливеру Стоуну
- Сергей Смирнов
- / Ведомости
Американский телеканал Showtime сегодня завершил показ последней, четвертой, части фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews), который режиссер Оливер Стоун снял по итогам 30 часов бесед с российским президентом. Вот самые интересные цитаты из него.
О выборах в России
- Что касается выборов 2018 года... хотел бы сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду.
- И в 2000, и в 2012 г. США вмешивались в выборы в России. Всегда было, но в 2012 г. было особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают.
О власти
- Власть имеет свойство незаметно менять людей? - Это, действительно, очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он вот этот нерв утратил, он должен оставить свое место. Нуждается ли Россия или не нуждается в ком бы то ни было, это решает сама Россия.
- Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть. И безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными. В конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение.
О выборах в США
- Нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в США. Я читал доклады, о которых вы говорили, - это АНБ, ЦРУ, - там нет ничего конкретного. Только намеки и предположения... Это мне напоминает то, на чем строится неприятие к какому-то этносу, скажем, антисемитизм.
- Те, кто проиграл, должны были сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа. А не искать причины на стороне.
О детях
- Сейчас у меня мои дети там, дочери. После нашей встречи мы договорились с ними пообедать. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся. - Вы дедушка? - Да. - Любите внуков? - Конечно. - Вы играете с ними на улице? - Очень редко, к сожалению. - Они (дочери) не занимаются политикой, никаким - крупным - бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими горжусь.
О Крыме
- Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России... Россия создала условия, чтобы люди могли прийти на выборы. Не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал.
О России
- Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия демократическая страна. И суверенная. С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества. Количество стран, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно посчитать на руках.
О НАТО
- Почему мы так резко реагируем на расширение НАТО? Потому что мы, между прочим, понимаем его значение и угрозу, исходящую от этой организации. Но особенно мы обеспокоены вот чем: нас тревожат практики и то, как там принимаются решения. И я знаю, КАК там принимаются решения.
О Сталине
- Излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз, на Россию. Показать, что Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что? Россия капитально изменилась.
- В английской истории был такой деятель, как [Оливер] Кромвель. Кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Но и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят.
Об Обаме
- Не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они награждали друг друга орденами. Стало ясно, что у них не остается времени ни на что серьезное.
О Трампе
- Уходящая команда [Обамы] наложила ему [Дональду Трампу] столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу.
О богатстве
- Нет. Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы... В условиях кризиса - что делать с этими активами? Как их сберечь, где разместить. Только головная боль от этого.
О Донбассе
- [В Донбассе] люди там тоже не приняли этот переворот. Сначала стали пытаться арестовывать их с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы спецслужб, начали людей выкрадывать, увозить в тюрьмы... Естественно, после этого люди на Донбассе взялись за оружие.
- Россия много раз обращалась к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий. Я с ним [президентом Украины Петром Порошенко] много раз говорил, но у него свой взгляд на эти вещи.