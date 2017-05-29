«Левада-центр»: две трети россиян хотят видеть Путина президентом с 2018 года

Две трети (66%) россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом России и по истечении его нынешнего президентского срока, после 2018 г. Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2016 г. (с 60%), сообщил «Левада-центр». Каждый пятый (20%) этого бы не хотел. Затруднились ответить 14% участников опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России (статпогрешность не превышает 3,4%).

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, пришли бы вы на эти выборы и если да - за кого бы вы проголосовали, если бы в списке кандидатов были следующие политики?» По данным опроса, Путина поддержали бы 63% россиян в целом и 82% тех, кто готов голосовать.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 6% россиян в целом и 8% тех, кто собирается голосовать, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 3% и 4% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального - по 2% соответственно. По 1% и тех, и других респондентов поддерживают лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и председателя Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Также, как показал опрос, каждый второй опрошенный (56%) не считает, что в России до 2018 г. может появиться лидер, способный заменить Путина на посту президента России. В возможности появления такого лидера не сомневаются 26% россиян, 18% затруднились ответить.

Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 г. «Нет», - сказал Путин 15 мая 2017 г., отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.