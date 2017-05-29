«Единая Россия» мобилизуется на осенние региональные выборы

Не исключен вариант, что Владимир Путин не пойдет на эти выборы от «Единой России» Евгений Разумный / Ведомости

В воскресенье «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разных уровней в 19 регионах. Праймериз являются обязательными для будущих выдвиженцев партии и проходят по открытой модели (голосовать могут все избиратели). При этом сами осенние выборы имеют для партии особое значение в преддверии президентской кампании.

Не исключен вариант, что Владимир Путин не пойдет на эти выборы от «Единой России», поясняет человек, близкий к администрации президента: «Логика в этом есть. Зачем идти от структуры, чей рейтинг ниже, чем твой? Она будет его только занижать». Это касается и партии, и ее председателя Дмитрия Медведева, сыгравшего в этой ситуации немалую роль, отмечает собеседник. По его словам, окончательного решения по этому вопросу нет и принимать его пока рано.

По сравнению с думскими выборами рейтинг партии растет, возражает руководитель центрального исполкома «Единой России» Владимир Бурматов. Сейчас для партии основная задача – пройти сентябрьские выборы, добавляет секретарь генерального совета единороссов Сергей Неверов.

Путин и партия 64% избирателей готовы проголосовать за Владимира Путина на ближайших президентских выборах, по данным майского опроса ФОМа. Поддержать «Единую Россию» на выборах в Госдуму готовы 47% респондентов

На конец ноября у единороссов запланирован съезд, и в партии рассчитывают, что он станет форумом по выдвижению кандидата в президенты. Путин объявит о своем выдвижении от партии после осенних выборов, если они будут удачными, уверяет собеседник, близкий к руководству «Единой России». В самовыдвижении Путина нет большого смысла, ситуация этого не требует, но пока стратегия нового руководства администрации многим непонятна, признается другой партиец.

«Выбор вариантов выдвижения зависит от президента, не думаю, что он существенно зависит от итогов сентябрьских выборов – можно предположить, что они пройдут вполне нормально», – считает политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, выдвижение от широкой коалиции с участием Общероссийского народного фронта, добровольческих структур и общественных движений – более рациональный вариант, чем самовыдвижение. Окончательный выбор способа выдвижения будет зависеть от общественного доверия к «Единой России» и от конъюнктурного смысла обращения к гражданам – нужно обязательно понять, как та или иная модель скажется на динамике общественной поддержки, резюмирует Орлов. По его мнению, все определится в начале осени.

«Стратегия президентских выборов будет зависеть от эмоций – как прошли осенние выборы, красиво их провели или нет, смогли ли они отвлечь от внешней политики и позволили ли перед президентскими выборами выпустить пар или, наоборот, загнали его под крышку», – считает политолог Михаил Виноградов. Президент старается дистанцироваться от «Единой России» и на выборы от нее не пойдет, уверен политолог Дмитрий Орешкин: ее карта бита, а он – президент всех россиян, у него такой имидж и статус. Сентябрьские выборы интересны, потому что могут отражать изменение настроения людей, но единороссы сейчас скорее жернов на шее, чем крылья за спиной, добавляет эксперт: «Все инициативы единороссов сейчас раздражают людей – это примерно то же самое, что КПСС в начале заката». Проблема лишь в том, что нет адекватных соперников, которые могли бы убить «Единую Россию» в честном бою, заключает Орешкин.