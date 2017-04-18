100 лет всеобщему избирательному праву в России

Февральская революция 1917 г. привела к появлению в России самого прогрессивного избирательного законодательства

15 апреля 1917 г. Временное правительство разрешило участвовать в городских выборах всем гражданам, достигшим 20 лет, тогда как в царской России действовали многочисленные цензы. Летом при подготовке к выборам Учредительного собрания было введено «всеобщее, без различия пола, и равное избирательное право, посредством прямых выборов и тайного голосования»