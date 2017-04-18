100 лет всеобщему избирательному праву в России
Февральская революция 1917 г. привела к появлению в России самого прогрессивного избирательного законодательства
15 апреля 1917 г. Временное правительство разрешило участвовать в городских выборах всем гражданам, достигшим 20 лет, тогда как в царской России действовали многочисленные цензы. Летом при подготовке к выборам Учредительного собрания было введено «всеобщее, без различия пола, и равное избирательное право, посредством прямых выборов и тайного голосования»
Историю представительной демократии в России порой ведут от новгородских вече. Однако первым избираемым законодательным органом государственного уровня, работающим на постоянной основе, стала Государственная дума. На фото: торжественное открытие Думы I созыва, Зимний дворец, 27 апреля 1906 г.
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Император Николай II не понимал, что такое конституционная монархия, писал, что, будучи помазанником Божьим, дал Богу клятву править Россией и не может разделить это бремя с кем-либо еще
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Между тем, общество к началу ХХ в. сильно изменилось, но пойти ему навстречу власть заставила только революция 1905 г. На фото: расстрел рабочего шествия 9 января 1905 г.
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Поначалу царь манифестом от 6 августа 1905 г. учредил Госдуму в качестве законосовещательного органа, «коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов»
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Это спровоцировало массовые митинги и протесты. И после Всероссийской октябрьской политической стачки император подписал манифест от 17 октября, который устанавливал «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы»
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Выборы в Думу в марте-апреле 1906 г. были непрямыми и многоступенчатыми, через избрание выборщиков по четырем куриям — землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей (в двух последних права и представительство были существенно ниже). Вводились половой (только мужчины), возрастной (с 25 лет), имущественный и сословный цензы (не могли голосовать военнослужащие, студенты, кочевые народы)
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Власть сопротивлялась свободному выбору. Аресты активистов и кандидатов были нередким явлением. Многие методы хорошо знакомы российскому избирателю и столетие спустя: запреты на собрания и агитацию оппозиционными партиями, требования к чиновникам и учителям голосовать за провластные партии под угрозой увольнения. На фото: очередь на избирательный участок, март 1906 г.
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«О недопущении в помещение для выборщиков лиц, зарекомендовавших себя со стороны неблагонадежности, земские начальники обязаны озаботиться накануне выборов», они также «обязаны разъяснить крестьянам всю неосновательность программ, клонившихся к изменению основного государственного строя», говорилось в инструкции МВД: «Все это подлежит строгому выполнению, не вызывая нарекания со стороны населения»
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Сильное противодействие испытывала Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы). Тем не менее, кадеты получили в первой Думе наибольшее число мандатов – 179 из 448
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Всего было четыре созыва Думы (заседала в Таврическом дворце – на фото). Первую царь распустил через 72 дня. Вторая, где выросло представительство левых партий (в выборах участвовали социал-демократы и социалисты-революционеры) проработала 103 дня и тоже была распущена
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Для выборов в Думу III созыва (на фото – план зала заседаний) было сильно переписано законодательство – ужесточены цензы, сокращено число избирателей. Дума стала гораздо более правой. Правительство каждый раз все активнее вмешивалось в предвыборный процесс, чтобы обеспечить выгодный для себя состав Думы
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Хотя женщины не могли участвовать в выборах Госдумы, избирательное право для них впервые в континентальной Европе появилось именно на территории Российской империи – в Великом княжестве Финляндском в 1906 г. В 1907 г. там впервые в мире появились женщины-парламентарии. На фото: финские суфражистки
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После февральской революции 1917 г. Дума не собиралась, но ее члены организовали 27 февраля Временный комитет, затем сформировавший Временное правительство. Оно должно было работать до выборов Учредительного собрания, которому предстояло определить новое государственное устройство России
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Временное правительство радикально изменило выборное законодательство. 15 апреля (28 по новому стилю) было принято постановление «о выборах гласных городских дум и об участковых городских управлениях» (на фото), наделявшее правом голоса всех граждан в возрасте от 20 лет
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27 мая такой порядок для лиц «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий» был распространен на выборы губернских и уездных земских гласных
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А в постановлениях Временного правительства о выборах в Учредительное собрание, принимавшихся летом и в начале осени, уже говорится о «всеобщем, без различия пола, и равном избирательном праве, посредством прямых выборов и тайного голосования»
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Это был самый прогрессивный закон своего времени. Возрастной ценз в 20 лет ниже, чем в других ведущих странах (в Великобритании, Франции, США – 21 год, в Германии, Нидерландах, Бельгии – 25 лет). Право голоса получили военнослужащие, женщины, не было цензов, связанных с имуществом, оседлостью, грамотностью, национальностью, вероисповеданием
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Выборы во Всероссийское учредительное собрание были назначены на 12 ноября по старому стилю (по организационным причинам растянулись до декабря). В них приняло участие чуть менее 50% избирателей
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Хотя 25 октября большевики захватили власть, заменивший Временное правительство Совет народных комиссаров (СНК) принял и опубликовал за подписью Владимира Ленина постановление: «Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуправления, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и солдатские организации на фронте должны напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного производства выборов в Учредительное собрание в назначенный срок»
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На выборах 1-е место заняли эсеры (40-50% по разным источникам, к тому же в период между выборами и созывом собрания партия разделилась на правых и левых), а большевики – 2-е место (около 24%)
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Кадеты (на фото – плакат с призывом голосовать за них) хорошо выступили в крупных городах (2-е место в Петрограде с 27% против 45% у большевиков), но по стране набрали лишь несколько процентов. 28 ноября СНК объявил Партию народной свободы «партией врагов народа» и постановил арестовать ее лидеров
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Единственное заседание Учредительного собрания прошло 5 января 1918 г. Оно не одобрило, как требовали большевики, декреты СНК и подготовленную Лениным (на фото) «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Большевики и примкнувшие к ним левые эсеры покинули зал
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6 января по приказу Ленина депутатов в Таврический дворец уже не пустили. Митинги в поддержку Учредительного собрания (на фото) были разогнаны
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В 1918 г. всеобщее избирательное право было отменено: новая власть лишила голоса всех, кто использовал наемный труд, жил «на нетрудовой доход», частных торговцев, а также бывших полицейских и священников
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Номинально конституция СССР 1936 г. снова закрепила выборы на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права, однако ни о каких альтернативных кандидатах или предвыборной борьбе речь уже не шла
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Свободные и альтернативные выборы вернулись в Россию лишь в начале 1990-х гг.
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