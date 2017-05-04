Избиратели Владимира Путина не хотят голосовать ни за кого другого

Для 68% своих сторонников президент России Владимир Путин – безальтернативный кандидат на ближайших президентских выборах, говорится в исследовании «Путинское большинство» накануне большого избирательного цикла», подготовленном близким к Кремлю Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). При этом 39% опрошенных затруднились сообщить социологам, как они проголосуют в случае отсутствия Путина среди кандидатов, 17% сказали, что в таком случае не будут голосовать, а 12% готовы испортить бюллетень. Среди сторонников Путина, согласившихся выбрать кандидата из других политиков, наиболее популярен руководитель ЛДПР Владимир Жириновский с 9% голосов, лидера КПРФ Геннадия Зюганова предпочтут 6% респондентов, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова – 4%, подсчитала компания Romir специально для этого исследования.

Презентация традиционного для ФоРГО исследования «путинского большинства» (текст есть у «Ведомостей») назначена на четверг, 4 мая. В этот раз доклад впервые основывался на данных сразу трех социологических служб – Romir, ВЦИОМа и ФОМа, до сих пор такие исследования опирались на данные только ВЦИОМа, пояснил «Ведомостям» руководитель ФоРГО Константин Костин. Вопрос о возможности второго выбора для сторонников Путина исследователи тоже задали респондентам впервые, отмечает Костин: «И выяснилось, что для «путинского большинства» этого выбора нет – если не Путин, то никто». Но исследователи говорят только о ситуации текущего года, она может иметь «определенную динамику», указывает Костин. Кроме того, речь идет о гипотетической ситуации, при которой Путин по какой-то причине вдруг совсем откажется участвовать в выборах, а не поддержит кого-то из кандидатов, пообещав остаться в политике, как это было сделано в 2008 г., когда на пост президента был избран Дмитрий Медведев, пояснил руководитель ФоРГО.

В целом уровень электоральной поддержки Путина эксперты ФоРГО оценивают как «беспрецедентный»: по подсчетам исследователей, сейчас он составляет 61–66%, а ко дню выборов, когда решение примут те, кто сейчас еще не определился, результат голосования за Путина может составить 70–75%. Ранее РБК писал о планах Кремля добиться на президентских выборах 70% голосов за своего кандидата при явке в 70%. На основе полученных социологами данных Костин считает эту задачу выполнимой.

Замруководителя «Левада-центра» Алексей Гражданкин с этим согласен: явка около 70% на президентских выборах в России бывает, голосование за кандидатуру Путина на предыдущих президентских выборах также было близко к такому результату. По наблюдениям «Левада-центра», рейтинги Путина остаются чрезвычайно высокими; едва ли за оставшееся время появится другая яркая фигура, способная повлиять на расклад голосов, отмечает социолог. В большей степени проблему составит увеличение явки: нужно, чтобы выборы были интересными, поясняет Гражданкин. Стимулом для избирателей может быть ощущение соревновательности, внешняя угроза либо наличие явных достижений, приводит примеры социолог, отмечая, что выбор таких стимулов остается за Кремлем.

За последние два года ни одна из значимых политических сил не только не смогла привлечь к себе симпатии «путинского большинства», но даже не пыталась это сделать, отмечают исследователи ФоРГО, теперь за Путина готова проголосовать часть из тех, кто в 2012 г. голосовал за его соперников. У Жириновского Путин за прошедшие годы забрал 6% избирателей, у Зюганова – 4%, у Миронова – 11%, а у Михаила Прохорова – 20%. Исследование будет разослано во все профильные государственные ведомства, сообщил Костин.