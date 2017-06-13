Горбачев ответил на критику Путина в свой адрес по поводу договоренностей с НАТО

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал критику в его адрес со стороны нынешнего российского лидера Владимира Путина относительно необходимости заключения в свое время юридически обязывающего документа с гарантиями нерасширения НАТО на восток.

«Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 г. существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны - члены ОВД этот вопрос не ставили», - выразил недоумение Горбачев.

«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России», - добавил он, отметив, что нельзя забывать о том, что было сделано в то время в сфере международной безопасности.

«Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны», - напомнил Горбачев.

По его словам, расширение НАТО началось, когда он уже перестал быть президентом, процесс расширения начал активно набирать обороты с 2000 г.