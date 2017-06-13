Путин назвал ошибки Горбачева

В 80-е генсеку КПСС и затем президенту СССР Михаилу Горбачеву было понятно, что страна нуждается в переменах, но он и его окружение не понимали, какие нужны перемены и как их добиться, и в результате они довели до распада СССР, считает президент России Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сказал это Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». Он уточнил, что тогда никто не знал, как поменять систему, но сохранить страну. «Это не идеи Горбачева, это идеи еще французских социалистов-утопистов, Горбачев здесь вообще ни при чем, – цитирует его ТАСС. – Я повторяю, что его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему – проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной».

«Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф XX в.», – цитирует президента «Интерфакс». Вскоре, по словам Путина, «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война». Также была полностью разрушена система социальной защиты, полностью остановлены целые отрасли экономики, напомнил Владимир Путин. «Фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности», – цитирует ТАСС.

Стоун напомнил, что, «по словам Горбачева и американских властей», в том числе бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, «была сделка с Советским Союзом о нерасширении НАТО на восток». Путин это подтвердил, но добавил, что эту договоренность надо было зафиксировать на бумаге, чего не было сделано, и в этом ошибка со стороны Горбачева.

В остальном президент сказал, что не считает себя вправе «давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина». Его цитирует ТАСС. «У Ельцина, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответственность на себя», – сказал он.